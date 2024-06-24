هاميلتون: سيارة مرسيدس ضمن "ذروة أدائها" الآن ولا تقبل سوى ضبط واحد للإعدادات
يشعر بطل العالم السباعي في الفورمولا 1 أن سيارة مرسيدس بحاجة إلى تحديثات من أجل غلق الفارق مع المتصدرين ريد بُل ومكلارين، في ظل أن الحزمة الحالية غير قادرة على تقديم المزيد من الأداء.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندرو فيرارو
قال لويس هاميلتون أن سيارة مرسيدس بلغت "ذروة" أدائها الآن من دون مزيد من التحديثات ولا تستجيب سوى لضبط إعدادات واحد فقط.
أكمل هاميلتون سباق إسبانيا في المركز الثالث، بفارق 17.8 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ولاند نوريس ملاحقه المباشر على متن سيارة مكلارين.
وتعد تلك أفضل نتيجة لهاميلتون هذا الموسم وأول منصة تتويج له منذ جائزة المكسيك الكبرى 2023، الأمر الذي شبهه البريطاني "بدفعة كبيرة أن يحرز أخيرًا هذه النتيجة".
وقد صرّح عقب السباق قائلًا: "نحن نقترب ببطء. كنا سريعين للغاية هنا في العام الماضي، لذلك تتقبل على مضض هذه النتيجة، لكننا كنا تنافسيين نسبيًا خلال السباقات الأخيرة".
وأضاف: "أعتقد بأننا أغلقنا الفارق بعض الشيء، ولكن ما يزال أمامنا بضعة أعشار من الثانية لإيجادها".
وعند سؤاله إذا ما كانت حزمة سيارة مرسيدس ما تزال بحاجة لبعض التعديلات بعد تحديثها الأخير بجناج أمامي جديد وأرضية أخف، قال هاميلتون: "لا أعتقد ذلك، أرى بأن تلك هي ذروة الأداء في الوقت الحالي".
وتابع: "لكننا دومًا ما ننقح ونعدّل مع بعض التغييرات الطفيفة وسنواصل ذلك على مدار العام. ونحاول كذلك تعزيز بعض الأمور وجلب بعض التحديثات لنتمكن من منافسة هؤلاء".
وأكمل: "سيارتنا تصل لأقصى أدائها كثيرًا وهذا يعني أنها أحيانًا ما تفتقر للتوازن. ومن ناحية الإعدادات، فقد اختبرت الكثير من الإعدادات على مدار السنوات الأخيرة، لكن السيارة لا تحبّذ أي منها بخلاف واحد فقط".
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