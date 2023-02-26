هاميلتون: سيارة مرسيدس الجديدة أبقت على بعض "المشاكل العالقة" من 2022

كانت مرسيدس مسرورة بعدم مواجهتها لمشاكل الارتدادات خلال اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة في ظلّ سعيها للتخلّص من تلك الظاهرة التي ثبّطتها العام الماضي.

لكنّها عانت من مشاكل في التوازن خلال اليوم الثاني، قبل أن يضطرّ جورج راسل إلى إيقاف السيارة إلى جانب المسار بعد معاناته من مشكلة هيدروليكيّة في منتصف فترة ما بعد الظهر.

وفي حين أنّ الفريق كان راضيًا عن حلّ التعديلات التي أجراها ليلًا لمشاكل التحكّم، قال هاميلتون أنّ المشاكل "العالقة" من سيارة "دبليو13" عالية الجرّ عبرت إلى السيارة الجديدة.

وبحديثه اليوم السبت، قال بطل العالم سبع مرّات: "من الصعب تلخيص مدى تقدّم السيارة الجديدة".

وأضاف: "واجها بعض الأيّام الصعبة، خاصة بالأمس. لم يكن اليوم الأوّل سيّئًا للغاية. لكنّنا عانينا بالأمس".

وأكمل: "حظي جورج بفترة صباحيّة أفضل، لذا يبدو أنّ الأمور تسير نحو الوجهة المناسبة ونأمل أن نكون قد توصّلنا إلى الإعدادات المناسبة الوسطى".

وعندما سُئل عن مقارنة السيارة الجديدة بسابقتها، قال هاميلتون: "يبدو أنّنا تخلّصنا من الارتدادات في الوقت الحاضر. تلك خطوة ضخمة بالنسبة إلينا".

وأردف: "من الجيّد القيادة من دون الارتدادات في المنعطفات. لكن لا تزال هناك بعض المشاكل العالقة التي نعمل على حلّها".

وقلّل البريطاني من سقف التوقّعات للجولة الافتتاحيّة من الموسم نهاية الأسبوع المقبل، لكنّه جدّد رغبته في الانغماس في البيانات مع الفريق لحلّ مشاكل السيارة.

وقال: "سيكون الوضع صعبًا على الجميع في ظلّ هذه الفترة القصيرة من التجارب. نُحاول التأكّد من بدء الموسم ونحن نفهم السيارة والإطارات ونملك القدرة على الردّ".

وأردف: "هناك بعض قيود التوازن المتواصلة من العام الماضي. أنا فخورٌ حقًا بالفريق لمواصلته العمل بإيجابيّة بعد العام الماضي الصعب".