هاميلتون: سيارة فيراري لم تعد كما كانت بعد حادث التجارب الحرة في سبا
أكد لويس هاميلتون أن سيارته من فيراري لم تعد تشعره بالإحساس نفسه بعد إصلاحها إثر الحادث الذي تعرض له في التجارب الحرة الثالثة لجائزة بلجيكا الكبرى، مشيراً إلى أن تغييراً طفيفاً في الجزء الخلفي من السيارة كلفه بعض الأداء في التجارب التأهيلية.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: أليستير ستالي
رغم تمكن هاميلتون من التأهل في المركز السادس بفارق 0.002 ثانية فقط خلف زميله شارل لوكلير، رأى بطل العالم سبع مرات أن النتيجة لم تعكس الإمكانات الحقيقية التي كانت بحوزته.
وكان ثنائي فيراري قد احتل المركزين الخامس والسادس على حلبة سبا-فرانكورشان، وهي نتيجة كانت متوقعة نسبياً نظراً إلى معاناة الفريق أمام مرسيدس على الحلبات التي تعتمد بشكل كبير على قوة وحدة الطاقة.
لكن هاميلتون شعر بأن بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل، رغم إشادته بالعمل الذي قام به فريقه لإصلاح السيارة في الوقت المحدد قبل انطلاق التجارب التأهيلية.
وقال البريطاني: "أعتقد أن شيئاً ما لم يعد كما كان في نظام التعليق الخلفي، ولذلك لم يعد توازن السيارة كما كان في التجارب الحرة الثالثة، عندما كانت السيارة تشعرني بإحساس رائع."
وأضاف: "قام الفريق بعمل رائع في إصلاح السيارة، وهذه الأمور تحدث، وعلينا أن نمضي قدماً."
وأكمل: "استخرجنا أقصى ما يمكن، وأعتقد أن لفاتي في التجارب التأهيلية كانت جيدة جداً."
وأضاف: "واصل الفريق العمل حتى اللحظات الأخيرة لإصلاح السيارة، وأنا ممتن جداً لهم على ذلك، وآمل أن تكون السيارة بحالة جيدة في السباق."
وعند سؤاله عما إذا كان معظم الفارق الذي بلغ نحو نصف ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول كيمي أنتونيللي يعود إلى وحدة الطاقة، أجاب: "لست متأكداً تماماً، لأنني لم أراجع بيانات المقارنة بعد."
وأضاف: "لكنني أعلم أنني خسرت بعض الوقت في المقطع الأخير. لقد كانوا أفضل منا في إدارة الطاقة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكنا نتوقع ذلك على حلبة تضم خطوطاً مستقيمة أكثر بنسبة 50%".
ورغم ذلك، بقي هاميلتون متفائلاً بقدرته على المنافسة في السباق، مؤكداً أن السيارة كانت تقدم أداءً قوياً قبل الحادث.
وقال: "كانت السيارة تمنحني إحساسًا رائعًا في التجارب الحرة الثالثة، وقمت أيضاً بمحاكاة سباق، وكان الأداء جيداً جداً".
واختتم قائلاً: "أصبح إعداد السيارة مختلفاً بشكل طفيف بعد الإصلاح، لكنني ما زلت آمل أن تكون قادرة على تقديم أداء جيد في سباق الغد".
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