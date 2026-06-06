هاميلتون: سيارة فيراري بدت "مختلفة تمامًا" عن التجارب الحرّة

قاومت فيراري الرغبة في إجراء تعديلات كبيرة على إعدادات السيارة خلال الليل بعدما تصدرت الحصتين الحرتين الأولى والثانية، إذ كان توازن سيارة اس.اف-26 في وضع جيد مع نهاية يوم الجمعة. لكن هاميلتون شعر بأنه يفتقر إلى الثقة بالمحور الخلفي للسيارة مع انطلاق التصفيات.

وقام الفريق بتقليل زاوية الجناح الأمامي تدريجيًا خلال الحصة لتحقيق توازن أفضل للسيارة، ما ساعد هاميلتون على الشعور براحة أكبر مع بداية القسم الثالث. لكنه تفاجأ بالقفزة التي حققها كلٌ من فريقي مرسيدس وريد بُل خلال الليل، بعدما احتكر كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن الصف الأمامي بلفتيهما الأخيرتين.

ولم يكن هاميلتون متأكدًا من سبب التغير الكبير في توازن السيارة، إلى درجة أنه اعترف بأن ثقته بها "اختفت بالكامل" مع بداية التصفيات قبل أن يقوم الفريق بتقليل مستوى الارتكاز الأمامي.

وقال هاميلتون: "لا أعتقد أننا اتجهنا في المسار الخاطئ من ناحية الإعدادات، فهذه هي المشكلة".

وأضاف: "أعتقد أنها كانت مجرد تعديلات صغيرة للغاية، مليمتر هنا ومليمتر هناك، أشياء بسيطة جدًا".

وأردف: "لكننا بحاجة فعلًا إلى فهم ما الذي تغيّر، لأن السيارة كانت مختلفة تمامًا عما كانت عليه من قبل، ولم يكن لدي أي تماسك من الخلف لسبب ما. لقد امتلكت توازنًا جيدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع".

ثمّ تابع: "أعتقد أنه بالنظر إلى الوتيرة التي امتلكناها يوم أمس، كان بإمكاننا أن نكون أقرب. لكن هؤلاء السائقين قدموا لفات مذهلة في النهاية، لذا يستحقون الإشادة".

وأكمل: "سنضغط بقوة غدًا، وآمل أن نتمكن من مجاراتهم، ومن يدري، ربما نحصل على انطلاقة جيدة جدًا. لا أعرف حقًا ما الذي تغيّر".

وواصل حديثه بالقول: "بالنسبة لنا، باستثناء رغبتنا في المزيد من الارتكاز الهوائي بشكل عام، أعتقد أننا عندما وصلنا يوم الخميس رأينا بعض المنافسين يستخدمون تلك الإضافات الذكية على الجناح الخلفي، بينما لم تكن لدينا، وكان ذلك مفاجئًا بعض الشيء".

وأردف: "كما قلت، كانت وتيرتنا جيدة. وبشكل عام، لكي نصبح أسرع كنا بحاجة إلى المزيد من الاستجابة في مقدمة السيارة. لكن عندما وصلنا إلى التصفيات، امتلكت الكثير من الاستجابة في المقدمة واضطررت إلى إزالة ما يعادل عشرة ثقوب من إعدادات الجناح الأمامي لسبب ما".

ثمّ تابع: "بعد أن قمنا بذلك، أصبحت السيارة أكثر منطقية قليلًا في لفتي الأخيرة بالقسم الثالث، لكنني كنت بحاجة إلى هذا التوازن منذ بداية القسم الأول ثم البناء عليه تدريجيًا. الأمر كله يتعلق بالثقة. لم تكن لدي أي ثقة، لقد اختفت بالكامل في القسم الأول، وبعد ذلك كنت أحاول استعادة ما أستطيع منها".

ورغم ذلك، أعرب هاميلتون عن رضاه النسبي بحلوله ثالثًا في التصفيات، وإن كان يشعر بأن فيراري كانت تستحق إنهاء هيمنة مرسيدس على مراكز قطب الانطلاق الأول هذا الموسم.

كما كرر تأكيده أنه في "وضع جيد جدًا" داخل فيراري، متعهدًا بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على أنتونيلي وفيرستابن من أجل المنافسة على الفوز.

وقال: "أعتقد أنني سعيد نسبيًا بالمركز الثالث. من الواضح أن المركز الأول هو ما كنت أريده. وشعرت فعلًا أن الفريق يستحق أخيرًا تحقيقه، وكنت أعتقد أنني قادر على ذلك".

وأضاف: "أنا في وضع جيد جدًا مع السيارة، وفي وضع جيد جدًا مع الفريق، ويمكنكم رؤية أن لدي سرعة جيدة وما زالت موجودة بداخلي. لا يوجد أي نقص في السرعة، وأنا ممتن جدًا لذلك وسعيد به، بغض النظر عن جميع التعليقات السلبية التي قيلت خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الأمور جيدة، وسأواصل العمل الجاد وسأواصل الحضور وتقديم أفضل ما لديّ".

وعن فرصه في السباق، قال هاميلتون: "أنتم تعرفون كيف تسير الأمور في هذه السباقات، فمن الصعب جدًا التجاوز. آمل أن نحصل على انطلاقة جيدة جدًا وربما نتمكن من فرض بعض الضغط على السائقين أمامي، وربما نحتاج إلى هطول الأمطار أيضًا".

وأكمل: "لكن لا يوجد شيء مستحيل إذا واصلت الضغط. سيكون من الصعب جدًا التغلب عليهما، فهما سائقان رائعان ويقودان سيارتين سريعتين وكانا سريعين طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأردف: "من المؤسف أن هذا السباق غالبًا ما يكون موكبًا أكثر من كونه سباقًا، بمعنى أننا نقضي معظم الوقت خلف بعضنا البعض، وتتعرض السيارة لارتفاع الحرارة باستمرار وكذلك المكابح، بسبب طبيعة الحلبة".

واختتم بالقول: "كما أننا غالبًا لا نقوم سوى بتوقف واحد لأن الإطارات قاسية وتستمر لمسافات طويلة. لكنني سأبذل كل ما لدي وسأحاول الضغط عليهما بأقصى ما أستطيع، ومحاولة إجبارهما على ارتكاب الأخطاء وعدم اجتياز بعض المنعطفات بالشكل المثالي".