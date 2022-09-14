هاميلتون: سنحتاج للحظّ لتحقيق فوزٍ هذا العام في ظلّ سيطرة ريد بُل
اعترف لويس هاميلتون أنّ فريقه مرسيدس سيحتاج لبعض الحظّ من أجل تحقيق الفوز بسباقٍ قبل نهاية موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
قال هاميلتون أنّ سيارة ريد بُل "آر.بي18" غير قابلة للهزيمة تقريبًا، مُشيرًا إلى أنّ إمكانيّات ماكس فيرشتابن الحقيقيّة غير واضحة في ظلّ "ارتياح" الهولندي في المقدّمة وعدم حاجته للضغط.
كما اعترف بأنّ مرسيدس لا تملك تحديثات قادمة لتحسين الوضع، حيث نقلت تركيزها نحو العام المقبل.
وكان هاميلتون وجورج راسل قد حقّقا معًا ثلاثة مراكز ثانية و10 مراكز ثالثة هذا الموسم، وتتواجد مرسيدس حاليًا في المركز الثالث في بطولة الصانعين على بُعد 35 نقطة عن فيراري.
لكنّ فرص الفريق تتلاشى لتحقيق فوزٍ هذا العام، وهو ما يعني أنّ هذا الموسم قد يكون الأوّل الذي يفشل فيه هاميلتون في تحقيق أيّ فوزٍ.
وقال البريطاني: "لم نلحق بهم، كما ليست لدينا تحديثات قادمة لفعل ذلك. وسنحتاج لأن يُحالفنا الحظ".
وأكمل: "ليس ذلك مستحيلًا، لأنّنا امتلكنا فرصة التغلّب عليهم في بودابست. لكنّ فرشتابن مرتاحٌ بشكلٍ عام في الأمام، لذا لا تعرف وتيرتهم الحقيقيّة مطلقًا. لكن سنرى".
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في المقابل قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الحظيرة الألمانيّة لم تُحقّق نتيجة أفضل من المركزين الثالث والخامس مع راسل وهاميلتون في مونزا بالنظر إلى انطلاق الأخير من آخر الترتيب.
"هذه أفضل نتيجة ممكنة" قال وولف عندما سُئل عن نتيجة سباق مونزا، وأضاف: "أعتقد بأنّه كان المشجّع تشبّث جورج في بداية السباق. كان الأمر المحبط عدم تمتّعه بحزمة قادرة على المنافسة على الفوز، ولا نزال بعيدين، تلك هي الحقيقة. لم تكن حاكاتنا لمونزا رائعة. لذا آمل أن نقدّم أداءً أفضل في السباقات القليلة المقبلة وننافس شباب الصدارة".
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