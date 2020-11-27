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هاميلتون: سقف المرتبات لا يجب أن يصبح عائقًا أمام النجوم الصاعدين

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هاميلتون: سقف المرتبات لا يجب أن يصبح عائقًا أمام النجوم الصاعدين

قال لويس هاميلتون أنّ مقترح سقف الراوتب في الفورمولا واحد لا يجب أن يُعيق "النجوم الصاعدين من السائقين" حيث أن المتسابقين هم "النجوم" التي تساعد على الترويج للرياضة.

وافقت فرق الفورمولا واحد، من حيث المبدأ، على سقف لمرتبات السائقين يدخل حيّز الاعتماد من بداية موسم 2023 - على الرُغم من أنّ الصفقات الموقّعة بالفعل، مثل عقد شارل لوكلير طويل الأمد مع فيراري، لن تتأثّر بذلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقييد المرتب إلى ما مُجمله 30 مليون دولار لكلا سائقَي الفريق، وربطه بسقف النفقات الذي سيدخل حيّز التنفيذ لموسم 2021، حيث سيبلغ في البداية 145 مليون دولار ومن ثمّ ينخفض إلى 140 مليون دولار وبعد ذلك إلى 135 مليون دولار في 2022 و2023.

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وعند سؤاله عن تعليقات فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري الذي صرّح بأنّ سائقي الفورمولا واحد "ينبغي أن يكونوا سعداء على أيّة حال بالجلوس على متن سيارة رائعة كهذه وأن يقوموا بعمل جيّد للغاية ومن ثم يحصلون على بعض المال"، ردّ هاميلتون قائلًا: "أعتقد بأنّ سقف المرتب من المفترض أنه سيُطبّق وأنا لست هنا على الأرجح".

وأضاف: "أعتقد بأنّ السائقين هنا هم بشكل طبيعي نجوم هذه الرياضة، فهم من يجلبون العلامات التجارية وتساهم سمعتهم في رفع مكانة الرياضة ويساعدون في تعزيز شعبيتها حول العالم. إذا ما نظرتم إلى الرياضات الأخرى، فقد كان هنالك سقف للمرتبات في بعضها، مثل دوري كرة القدم الأمريكية أو كرة السلة. لكن الاختلاف الوحيد هو أنّه في هذه الرياضات يملك الأفراد صورتهم الاحترافية في العديد من الجوانب، وبذلك يكون بمقدورهم تعزيز نجوميتهم في أماكن أخرى".

وتابع: "لكن هذه الرياضة تتحكّم بصورة السائق بشكل كبير. لست معارضًا بشكل شخصي لهذا المقترح، فليس القرار بيدي في نهاية المطاف. لكن عليهم أن يفكروا في الخطوة التالية والنجوم الصاعدة القادمة، حيث لا أرى سببًا لتقييد ذلك الجانب إذا ما كانوا يجلبون بعض الأمور إلى الرياضة".

واختتم: "نحن في رياضة بمليارات الدولارات، وعلى السائقين أن يُكافأوا على ما يجلبوه لها".

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جديرٌ بالذكر أنّ مرتبات السائقين وأعلى ثلاثة موظفين أجرًا ليست ضمن مبلغ سقف النفقات المبدئي، لكنّ الفرق وافقت ضمن اجتماع للجنة الفورمولا واحد الشهر الماضي في البرتغال على أنّ سقفًا لرواتب السائقين - والذي تجب المصادقة عليه أولًا من قِبَل المجلس العالمي لرياضة السيارات - سيتمّ اعتماده.

ومن غير الواضح كذلك كيف سيتم إدارة سقف للمرتب بالنظر إلى أنّ بعض السائقين يُدفع لهم من قِبَل الفرق، في حين أنّ البعض الآخر يتقاضى مرتبه مباشرة من الرعاة.

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