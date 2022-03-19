هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين

تأخّر بطل العالم سبع مرات بقرابة 7 أعشار من الثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري وصاحب قطب الانطلاق الأول، و6 أعشار من الثانية خلف غريمه على لقب العام الماضي ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، حيث اعترف بأن كلتا السيارتين تحلقان في عالمهما الخاص.

لكن وبالرُغم من التأهّل خارج أول صفين، الأمر الذي حدث لسائق مرسيدس مرة وحيدة في 2021، أوضح هاميلتون أنه مسرور بتعامل الفريق مع مشاكل التوجيه على السيارة والتي ألقت بظلالها على سيارة "دبليو13" الجديدة.

إذ وبعد تقدمه على زميله الجديد جورج راسل بقرابة الثانية في الوقت الذي عانى فيه سائق ويليامز السابق نحو المركز التاسع، قال هاميلتون: "لن أقول بأنني أشعر بالراحة الآن".

وأضاف: "انا سعيد جدًا عمومًا باليوم، وذلك بالنظر إلى ما عانيناه في الأسبوعين الماضيين والمشاكل التي واجهناها مع السيارة".

وتابع: "كانت قيادة السيارة بمثابة الكابوس، لكننا حافظنا على رباطة جأشنا وواصلنا العمل، لذلك أنا فخور بالجميع لحفاظهم على تلك الروح الإيجابية".

وأكمل: "أن تتأهّل بالمركز الخامس لهو أمر جيّد، فالسائقون في الأمام يحلقون في عالم آخر، لذلك أنا سعيد عمومًا بالموقع الذي نتواجد فيه. لسنا على الصف الأول، ولكننا سنتحسن، وسنبذل أقصى ما بوسعنا".