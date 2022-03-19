تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات التالي / بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى أخبار

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين

قال لويس هاميلتون أنه "سعيد جدًا بوجه عام" بالتأهّل في المركز الخامس لسباق جائزة البحرين الكبرى مع سيارة مرسيدس كانت "قيادتها بمثابة الكابوس".

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين

تأخّر بطل العالم سبع مرات بقرابة 7 أعشار من الثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري وصاحب قطب الانطلاق الأول، و6 أعشار من الثانية خلف غريمه على لقب العام الماضي ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، حيث اعترف بأن كلتا السيارتين تحلقان في عالمهما الخاص.

لكن وبالرُغم من التأهّل خارج أول صفين، الأمر الذي حدث لسائق مرسيدس مرة وحيدة في 2021، أوضح هاميلتون أنه مسرور بتعامل الفريق مع مشاكل التوجيه على السيارة والتي ألقت بظلالها على سيارة "دبليو13" الجديدة.

إذ وبعد تقدمه على زميله الجديد جورج راسل بقرابة الثانية في الوقت الذي عانى فيه سائق ويليامز السابق نحو المركز التاسع، قال هاميلتون: "لن أقول بأنني أشعر بالراحة الآن".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "انا سعيد جدًا عمومًا باليوم، وذلك بالنظر إلى ما عانيناه في الأسبوعين الماضيين والمشاكل التي واجهناها مع السيارة".

وتابع: "كانت قيادة السيارة بمثابة الكابوس، لكننا حافظنا على رباطة جأشنا وواصلنا العمل، لذلك أنا فخور بالجميع لحفاظهم على تلك الروح الإيجابية".

وأكمل: "أن تتأهّل بالمركز الخامس لهو أمر جيّد، فالسائقون في الأمام يحلقون في عالم آخر، لذلك أنا سعيد عمومًا بالموقع الذي نتواجد فيه. لسنا على الصف الأول، ولكننا سنتحسن، وسنبذل أقصى ما بوسعنا".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات
المقال السابق

فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات
المقال التالي

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين

فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات

لوكلير "متفاجئ" بتفوّقه على فيرشتابن في تصفيات البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير "متفاجئ" بتفوّقه على فيرشتابن في تصفيات البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.