هاميلتون "سعيدٌ جدًا" بسير مرسيدس نحو الوجهة الصحيحة

مع بذل الفريق للكثير من الجهود لجلب حزمة تحديثات في برشلونة، تمتّع هاميلتون وزميله جورج راسل بأداء تنافسيّ في مجريات الجمعة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

وأكمل راسل اليوم كثاني أسرع السائقين ضمن فترة ما بعد الظهر، بفارق 0.117 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري، في حين كان هاميلتون ثالثًا.

لكنّ سائقَي الفريق كانا سعيدين بالتحوّل الذي طرأ على الشعور داخل سيارة "دبليو13" بالأساس، وذلك مع تبخّر أغلب مشاكل الارتدادات التي طغت على أغلب القسم الأوّل من هذا الموسم.

وبحديثه بعد الحصّة، قال هاميلتون: "أشعر بالإيجابية، أنا سعيدٌ جدًا بالتقدّم، هذا عملٌ ضخمٌ جدًا جدًا جدًا، وشكر للجميع في المصنع على عدم الاستسلام ومواصلة الضغط".

وأكمل: "لسنا الأسرع بعد، لكنّني أعتقد بأنّنا نسير في تلك الوجهة. هذه المرّة الأولى التي أقود على الخطّ المستقيم من دون ارتدادات. لا نزال نشعر ببعض الارتدادات، لكنّ الوضع أفضل بكثير".

وقال راسل أنّ سيارة "دبليو13" بدت مختلفة عمّا كانت عليه في السابق من خلال التعديلات التي أدخلتها مرسيدس لنهاية هذا الأسبوع.

وقال: "تتفاعل السيارة بشكلٍ مختلف بالتأكيد. لدينا قيودٌ مختلفة في الوقت الحاضر. بالتأكيد لا نعاني من الارتدادات على الخطّ المستقيم، وذلك جيّد، لكنّنا لا نزال نعاني قليلًا هنا وهناك في المنعطفات، وهو ما نحتاج لحلّه في النهاية".

ويعتقد راسل بأنّ المشاكل الصغيرة المتبقية ستتطلّب بعض الوقت، لذا لن تُحلّ نهاية هذا الأسبوع.

وقال: "هناك حلٌ قادمٌ على الأرجح، لكن ربّما لا شيء نهاية هذا الأسبوع. أعتقد بأنّ الأمر يتعلّق بإيجاد التزازن بين ما نريده من ناحية الإعدادات للتصفيات والسباق. لكنّنا في موقعٍ جيّد".

وشاطره في ذلك هاميلتون، حيث قال: "لا يزال الوضع صعبًا في السيارة، لكنّ قيادتها أفضل بكثير من السابق".

وأكمل: "أعتقد بأنّ بوسعنا أن نكون في موقعٍ أفضل في الغد. لذا آمل أن نسلّط ضغطًا على الشباب أمامنا".