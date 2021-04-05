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هاميلتون سعيدٌ باستمتاع المشجّعين بمعركته مع فيرشتابن

عبّر لويس هاميلتون عن سعادته بحماس واستمتاع جماهير بطولة العالم للفورمولا واحد بالمعركة على لقب البطولة بين مرسيدس وريد بُل، لكنّه حذّر من أنّ فريق ماكس فيرشتابن "قد يكون في الأمام أكثر" بعد البحرين.

هاميلتون سعيدٌ باستمتاع المشجّعين بمعركته مع فيرشتابن

أحرز فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل للجولة الافتتاحيّة لموسم 2021 بفارق 0.388 ثانية وقدّم وتيرة قويّة في السباق بعد تصدّره المراحل الأولى.

لكنّه خسر في النهاية نتيجة استراتيجيّة مرسيدس العدائيّة، بالرغم من حصول فيرشتابن على فرصة لتجاوزه سارت على نحوٍ جدلي.

وحذّرت مرسيدس بعد سباق البحرين من أنّ حزمتها لموسم 2021 "ليست لها نقاط قوّة بالمقارنة مع ريد بُل، وذلك وفق ما صرّح به أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الفريق إثر فوز هاميلتون، حيث توقّع الفريق أن يُعاني خلال الجولتَين المقبلتين في إيمولا وبورتيماو.

وعندما سُئل عن ردّة فعله لحماس الجماهير حيال توفير موسم 2021 معركة محتدمة طويلة على اللقب، وهو سيناريو لم يتكرّر منذ تنافس سيباستيان فيتيل وفرناندو ألونسو على لقب 2012 حتّى السباق الأخير، قال هاميلتون: "أنا متحمّسٌ للغاية وسعيدٌ جدًا بالنسبة للمشجّعين".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك ما أراده المشجّعون منذ وقتٍ طويل. بالطبع أكملنا سباقًا واحدًا الآن، لذا لا نعلم ما يُخبّئه المستقبل على صعيد ما سيؤول إليه الموسم".

ثمّ تابع: "بالنظر إلى وتيرتهم، فقد يتواجدون أمامنا في الكثير من السباقات، لكنّنا سنعمل بجد قدر الإمكان كي نحاول البقاء قريبين في هذه المعركة".

وأكمل: "آمل نقدّم المزيد من هذه السباقات مع ماكس وفالتيري بوتاس (الذي حلّ ثالثًا في البحرين). هناك طريقٌ طويل عبر 22 سباقًا آخر. سيشيب شعري بالوصول إلى النهاية!".

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كما سُئل فيرشتابن إن كان متحمّسًا حيال احتمال منافسة هاميلتون على الانتصارات على مدار الموسم بأكمله، حيث افتقرت ريد بُل لثبات الأداء منذ ترقيته إلى الفريق الأساسيّ من تورو روسو في 2016.

وقال الهولندي: "كانت معركة رائعة اليوم، لكن مثلما قال لويس: لا يزال من الصعب تحديد موقعنا بالضبط على صعيد الوتيرة".

وأكمل: "لكن مجدّدًا أمامنا موسمٌ طويلٌ جدًا، لذا أعتقد بأنّنا سنكتشف ما سيكون عليه الوضع في الوقت المناسب".

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