هاميلتون مسرور بعودته لتجارب بيريللي مع تطلّعه للبقاء في الفورمولا واحد في 2022

وقّع بطل العالم سبع مرات عقدًا جديدًا بعام واحد مع مرسيدس لموسم 2021 في فبراير/ِشباط الماضي، ما أثار الشكوك حول مستقبله طويل الأمد في بطولة العالم للفورمولا واحد.

لكن البريطاني صرّح بالفعل أنّ مستقبله لما بعد 2021 لا يعتمد على الفوز بلقبه القياسي الثامن هذا العام، ولا أنّه يشعر بأنّ هذا العام سيكون الأخير له في الفورمولا واحد.

وقد شارك هاميلتون في تجارب الإطارات مع بيريللي في إيمولا الأسبوع الماضي، عقب جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، إذ أجرى اختبارًا على مجموعة من إطاراتها التطويرية لموسم 2022 بقياس 18 إنشًا.

ومن المعروف أن هاميلتون ليس محبّذًا للتجارب الإضافية، حيث مزح قائلًا بأنّه "ندم فورًا" على تطوّعه بالمشاركة عندما استيقظ صباح يوم التجارب في إيمولا، لكنه شعر كذلك أنه من المهم مساعدة بيريللي مع إطاراتها لموسم 2022.

فقال: "لقد كانت بالفعل حلبة رائعة لاختبار الإطارات، إذ استمتعت كثيرًا والطقس كان جيّدًا".

وأضاف: "نعم، أعتقد أنني أخطط للبقاء هنا العام المُقبل، ولذلك أرغب أن أكون جزءًا من التجارب وأن أساعد بيريللي على بلوغ منتج أفضل. وهذا أمر نتمناه نحن السائقون، أن نحصل على إطارات بأداء أفضل بالمُضي قُدمًا".

وتابع: "لذلك كان من المهم بالنسبة لي أن أرى وأختبر طبيعة تلك الإطارات، وما هي نقطة البداية والاختلافات البارزة وتلك التي يُمكن أن أساعد فيها. لذا أتمنى من وجهة نظري كسائق، أن يكون لدينا المزيد من التماسك، والتماسك الميكانيكي على الإطارات، ومستويات تآكل أفضل".

وأكمل: "أعتقد بأنها كانت تجارب جيّدة، وبطبيعة الحال كانت خطوتي الأولى مع هذه الإطارات، لكنّها بالتأكيد لم تكن خطوة بداية سيئة على الإطلاق".

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وبالتعقيب على تعليقه حول تخطيطه البقاء في البطولة في 2022، أوضح هاميلتون بأن خططه "من الممكن أن تتغير دومًا" حيث أنّه "عفوي جدًا"، لكنه تحدث عن مدى استمتاعه كذلك بالتحدّي الذي يواجهه في بداية موسم 2021 ضمن معركته المبكرة على اللقب مع ماكس فيرشتابن.

حيث قال: "أنا أستمتع بتلك المعركة التي نخوضها الآن، إنها أكثر إثارة، وشكّلت تحديًا بالنسبة لنا. لا أعلم إلى متى سأبقى هنا مع الفريق، ولكن سنرى".