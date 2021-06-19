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هاميلتون سعيد بإثبات خطأ "خرافة" تبديل هيكلَي سيارتي مرسيدس

شعر لويس هاميلتون بالسعادة بأن أثبت خطأ "خرافة" تأثير تبديل هيكلَي سيارتي مرسيدس، وذلك بعد أن تأهّل أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس لسباق جائزة فرنسا الكبرى.

هاميلتون سعيد بإثبات خطأ "خرافة" تبديل هيكلَي سيارتي مرسيدس

بدّل هاميلتون وبوتاس هيكل سيارة مرسيدس فيما بينهما قُبيل جولة بول ريكار، وذلك كجزء من خطة التدوير التي وضعتها مرسيدس لهذا الموسم.

وقد قدم بوتاس أداءً مثيرًا للإعجاب في التجارب الحرة يوم الجمعة، متفوقًا على هاميلتون في كلتا الحصتين، كما كان قادرًا على قيادة مساعي مرسيدس من جديد في التجارب الأخيرة صباح اليوم.

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وقد عانى هاميلتون على نحوٍ أكبر في تجارب الجمعة، ما دفع إلى التشكيك حيال ما إذا كان تبديل الهيكل قد شكّل فارقًا بين أداء ثنائي العلامة الألمانية.

لكن البريطاني تمكن من القيام بلفة سريعة في المرحلة الأخيرة من التصفيات أمّنت له المركز الثاني على شبكة الانطلاق خلف سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن، فيما حل بوتاس ثالثًا.

وشعر هاميلتون بأن نهاية هذا الأسبوع كانت "صعبة على الصعيد الذهني"، حيث حاول الوصول بسيارة مرسيدس إلى نافذة أداء جيّدة، قائلًا بأن الفريق كان يحاول اللحاق بنا على صعيد ضبط الإعدادات، لكنه كان سعيدًا بإثبات خطأ الفرضيات المتعلقة بتبديل الهيكل.

فقال: "كنت مستاء بشكل عام مع السيارة خلال نهاية هذا الأسبوع. ورأيت أن وسائل الإعلام أتت ببعض الخرافات، لذلك أنا سعيد بقدرتي على إثبات خطأ تلك الخرافات. إنها جودة العمل الذي يقوم به مهندسونا، كل السيارات هذا ذاتها".

وأضاف: "تهانيّ لماكس، فقد قام بعمل رائع. لقد كانوا سريعين للغاية، وكما ترون لديهم محرك جديد نهاية هذا الأسبوع، ليست خصائص جديدة أو شيء من هذا القبيل حسب علمي، ولكن على أية حال، إنّهم سريعون على المقطع المستقيم".

وتابع: "أعتقد أننا خسرنا الكثير من الوقت على المقطع المستقيم اليوم، ولكن لدينا السباق في الغد، ونتطلع إلى تلك المعركة. سنواصل الضغط والقتال وسنقدم كل ما لدينا".

جديرٌ بالذكر أنّ هاميلتون يتوجه إلى سباق الغد وهو متأخّر خلف فيرشتابن بفارق أربع نقاط فقط في ترتيب بطولة السائقين، حيث ستشتعل معركة اللقب فيما تبقى من الموسم.

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