هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

بحديثه بعد اليوم الأوّل من مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى، اعتبر هاميلتون أنّ المطبّ الجديد الذي ظهر في أسفل منعطف "أو روج" تسبّب في محنة للسائقين هناك.

وقال سائق مرسيدس: "هذه حلبة رائعة. أصبحت مليئة بالمطبّات الآن في منعطف أو روج، حدث خطبٌ ما".

وأضاف: "دمّروه قليلًا من خلال ما فعلوه. لا أعلم إن كانت هناك قطعة أسفلتيّة جديدة هناك، لكن هناك مطبٌ ضخم عند أسفل نقطة، ولم يسبق أن كان ذلك هناك".

وأردف: "إنّه حادٌ للغاية عند العبور عليه وتشعر به في كامل جسمك، خاصة ظهرك. أنا متأكّدٌ من أنّهم سيعملون على تصليحه".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لذلك علاقة بالأمطار والفيضانات التي حدثت".

وكانت حلبة سبا-فرانكورشان قد شهدت فيضانات قويّة بعد أن ضربت أمطار طوفانيّة أرجاء القارة العجوز، حيث تضرّرت الكثير من الطرقات المؤدية إلى الحلبة.

لكن بالرغم من مشاعره بشأن المنعطف الأيقوني، عبّر هاميلتون عن تشجّعه باليوم الافتتاحي، بالرغم من تصدّر غريمه ماكس فيرشتابن لجدول الأزمنة.

وقال البريطاني: "كان يومًا مقبولًا، الحصص قصيرة للغاية. لذا لم يكن بوسعنا إكمال الكثير من اللفّات. ليست هناك الكثير من المعارف التي تجمعها في ذلك الوقت القصير".

وأضاف: "نُحاول التعامل مع ذلك بأفضل شكلٍ ممكن. كانت الحصّة الثانية جافة على الأقل، لذا أكملنا بعض اللفّات. لكنّ السيارة لم تكن مثاليّة اليوم. لذا لدينا بعض الأعمال هذه الليلة لمحاولة تحسينها".

وقال هاميلتون أنّ العامل الحاسم لعطلة نهاية الأسبوع سيكون تحديد مستويات التماسك، حيث يتعيّن على الفرق التعامل مع الطبائع المختلفة لكلٍّ من أقسام حلبا سبا-فرانكورشان، كما أنّ الأمطار المتوقّعة ليوم السبت ستزيد الأمور تعقيدًا.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه إن كان من المؤكّد تهاطل الأمطار فإنّك سترغب بالمزيد من الارتكازيّة. لكن لو لم تكن هناك أمطارٌ فإنّك ستكون بطيئًا على الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "لذا أجل، علينا أن نكون حذرين للغاية على صعيد تغييرات الإعدادات لليوم المقبل".