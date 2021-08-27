تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية التالي / ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار عاجلة

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّ تغييرات سطح المسار عند منعطف "أو روج" قد "دمّرته" نتيجة ظهور مطبّ جديد في المنعطف الأيقوني في الفورمولا واحد.

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

بحديثه بعد اليوم الأوّل من مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى، اعتبر هاميلتون أنّ المطبّ الجديد الذي ظهر في أسفل منعطف "أو روج" تسبّب في محنة للسائقين هناك.

وقال سائق مرسيدس: "هذه حلبة رائعة. أصبحت مليئة بالمطبّات الآن في منعطف أو روج، حدث خطبٌ ما".

وأضاف: "دمّروه قليلًا من خلال ما فعلوه. لا أعلم إن كانت هناك قطعة أسفلتيّة جديدة هناك، لكن هناك مطبٌ ضخم عند أسفل نقطة، ولم يسبق أن كان ذلك هناك".

اقرأ أيضاً:

وأردف: "إنّه حادٌ للغاية عند العبور عليه وتشعر به في كامل جسمك، خاصة ظهرك. أنا متأكّدٌ من أنّهم سيعملون على تصليحه".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لذلك علاقة بالأمطار والفيضانات التي حدثت".

وكانت حلبة سبا-فرانكورشان قد شهدت فيضانات قويّة بعد أن ضربت أمطار طوفانيّة أرجاء القارة العجوز، حيث تضرّرت الكثير من الطرقات المؤدية إلى الحلبة.

لكن بالرغم من مشاعره بشأن المنعطف الأيقوني، عبّر هاميلتون عن تشجّعه باليوم الافتتاحي، بالرغم من تصدّر غريمه ماكس فيرشتابن لجدول الأزمنة.

وقال البريطاني: "كان يومًا مقبولًا، الحصص قصيرة للغاية. لذا لم يكن بوسعنا إكمال الكثير من اللفّات. ليست هناك الكثير من المعارف التي تجمعها في ذلك الوقت القصير".

وأضاف: "نُحاول التعامل مع ذلك بأفضل شكلٍ ممكن. كانت الحصّة الثانية جافة على الأقل، لذا أكملنا بعض اللفّات. لكنّ السيارة لم تكن مثاليّة اليوم. لذا لدينا بعض الأعمال هذه الليلة لمحاولة تحسينها".

وقال هاميلتون أنّ العامل الحاسم لعطلة نهاية الأسبوع سيكون تحديد مستويات التماسك، حيث يتعيّن على الفرق التعامل مع الطبائع المختلفة لكلٍّ من أقسام حلبا سبا-فرانكورشان، كما أنّ الأمطار المتوقّعة ليوم السبت ستزيد الأمور تعقيدًا.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه إن كان من المؤكّد تهاطل الأمطار فإنّك سترغب بالمزيد من الارتكازيّة. لكن لو لم تكن هناك أمطارٌ فإنّك ستكون بطيئًا على الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "لذا أجل، علينا أن نكون حذرين للغاية على صعيد تغييرات الإعدادات لليوم المقبل".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية

المقال السابق

فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية

المقال التالي

ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات

ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

6 س
2
فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

11 سائقاً يستعملون محركهم الثالث والأخير لهذا الموسم في بلجيكا

10 س
5
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

8 س
أحدث الأخبار
ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات
فورمولا 1

ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات

5 س
هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"
فورمولا 1

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

6 س
فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية
فورمولا 1

فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية

6 س
فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

8 س
كابيتو يلمّح إلى بقاء لاتيفي ضمن صفوف ويليامز لموسم 2022
فورمولا 1

كابيتو يلمّح إلى بقاء لاتيفي ضمن صفوف ويليامز لموسم 2022

8 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"
فورمولا 1 فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

11 سائقاً يستعملون محركهم الثالث والأخير لهذا الموسم في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

11 سائقاً يستعملون محركهم الثالث والأخير لهذا الموسم في بلجيكا

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

فيرشتابن يطالب بمراجعة قوانين عقوبة استبدال المحركات بعد الحوادث
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يطالب بمراجعة قوانين عقوبة استبدال المحركات بعد الحوادث

فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية

فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة

أحدث الأخبار

ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.