هاميلتون: سباق موجيللو أحد أكثر السباقات صعوبةً في مسيرتي

حقّق هاميلتون الفوز في جائزة توسكانا الكبرى خلال السباق رقم 1000 في تاريخ البطولة متغلبًا على زميله فالتيري بوتاس ضمن السباق الذي شهد رفع العلم الأحمر وإيقاف المنافسات مرتَين.

وخسر البريطاني الصدارة خلال الانطلاقة الأولى للسباق لصالح زميله قبل أن يستعيدها في وقتٍ لاحق من السباق.

وقد تمكّنت 12 سيارة فقط من إنهاء السباق بعد الحوادث الكبيرة التي جمعت العديد من السائقين، ما دفع هاميلتون إلى وصف السباق على أنه أحد أكثر السباقات جنونًا خلال مسيرته.

وقال هاميلتون "أشعر وكأني خضت ثلاثة سباقات في يومٍ واحد، وبصراحة أنا منهك للغاية. لم أحظَ بانطلاقةٍ جيدة في البداية. ولكن انطلاقتي من المركز الثاني خلال الانطلاقة الثانية للسباق كانت أفضل".

وأضاف "وبعد ذلك كنت أملك أفضلية 7 ثوانٍ أو شيء من هذا القبيل إذ كنت أشعر بالراحة مع هذا الفارق والإطارات الجديدة، ولكن تمّ رفع العلم الأحمر مرّة أخرى. بالطبع من الممكن أن يحدث أيّ شيء على الانطلاقة ولكني تمكّنت لحسن الحظّ من القيام بانطلاقةٍ جيدة".

وتابع قائلاً "وبعد ذلك كان بوتاس قريبًا مني طوال الوقت إذ كان سيكون قادرًا على تجاوزي في حال اقترفتُ أيّ خطأ. كان سباق اليوم من أكثر السباقات صعوبة من الناحيتَين الجسدية والعقلية".

تجدر الإشارة إلى أنّ هاميلتون فاز بـ 27 سباقًا مختلفًا في مسيرته (27 حلبة مختلفة)، إذ أجاب عندما سُئِل عمّا إذا يرغب بالعودة إلى موجيللو في المستقبل "أحب هذه الحلبة، إنها رائعة وأنا أودّ حقًا العودة إلى هذا المكان".