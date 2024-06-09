هاميلتون: سباق كندا المليء بالأخطاء "من بين أسوأ سباقاتي"

أنهى سائق مرسيدس السباق في المركز الرابع في مونتريال بعدما خسر المركز الثالث لصالح زميله في الفريق وصاحب مركز الانطلاق الأول جورج راسل، الذي تجاوزه من الخطّ الداخل عند الشيكين الأخير في المراحل النهائية.

بدأ هاميلتون السباق من المركز السابع بعد أن عانى في تحويل أدائه من التجارب الحرة إلى التجارب التأهيليّة ووجد نفسه محصورًا خلف سائق أستون مارتن فرناندو ألونسو لمعظم النصف الأول من السباق الذي أقيم في ظروف مختلطة.

ولكن بعد تجاوزه زميله السابق في خطّ الحظائر خلال فترة سيارة الأمان الأولى التي جاءت نتيجة حادث لوغان سارجنت، انضم هاميلتون إلى المجموعة الأمامية وبعد التوقف الثاني، تمكن من تجاوز راسل وأوسكار بياستري سائق مكلارين.

لكنّ إطارات راسل المتوسطة كانت حاسمة في اللحظات الأخيرة حيث عاد إلى المركز الأخير لمنصّة التتويج، وبعد تأمينه أول مركز ضمن الخمسة الأوائل في الموسم، بخلاف مركزه في السباق القصير من جائزة الصين الكبرى، سُئل هاميلتون عما إذا كان يشعر بسعادة أكبر ممّا كان عليه قبل 24 ساعة مضت بعد التجارب التأهيليّة.

وقال هاميلتون لشبكة سكاي سبورتس: "ليس هناك فرق كبير. كان أدائي ضعيفًا على مدار عطلة الأسبوع. بالأمس، كانت هناك بعض العوامل الأخرى، ولكن في الغالب كانت بسبب أدائي الشخصي. واليوم، كان أحد أسوأ السباقات التي قدمتها، الكثير من الأخطاء".

وأضاف: "لكن بالطبع، لو كنت تأهلت بشكل أفضل، لكنت في وضع أفضل بكثير. لذا، هذا هو الحال، سأعود إلى لوحة الرسم".

وعلى الرغم من خيبة أمله الشخصية، أشار هاميلتون إلى التقدم الذي أحرزته مرسيدس، حيث وجدت الماكينات الألمانيّة أداءً محسّنًا من الجناح الأمامي الجديد.

وأضاف هاميلتون: "شكرٌ كبير لكل من في المصنع لأن السيارة أصبحت تنافسية الآن. هذا هو الجانب الإيجابي الحقيقي في الجزء التالي من الموسم".

ثمّ تابع: "أعلم أن لدينا بعض التحديثات القادمة، آمل أن تأتي في الطريق. لذا، ستكون معركة قريبة وإذا ركزت بشكل جيد، سأحقق نتائج أفضل في مرحلة ما".

وأكمل: "أعتقد أن السيارة كانت قادرة على الفوز هذا الأسبوع. هذا هو السبب في أن الشعور ليس جيدًا. ولكن سنأخذ النقاط ونستمر في المحاولة".