هاميلتون: "سائق واحد فقط بيننا" لا يفهم قوانين التجاوزات في الفورمولا واحد

دفع فيرشتابن منافسه هاميلتون خارج المسار خلال معركتهما في سباق البرازيل، لكن مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد لم ينقل المسألة إلى الحكام، وبالتالي لم يتم التحقيق في المسألة.

وبعد السباق، كشفت مرسيدس عن مخاوفها بأن مثل هذه السابقة قد تتسبب بالمزيد من المشاكل في السباقات التالية إن لم معالجة المسألة بوضوح.

وخلال سباق جدة، دفع فيرشتابن منافسه هاميلتون خارجاً في المنعطف الأول في مناسبتين اثنتين، وذلك للبقاء أمامه، بينما طلب منه الحكام إعادة المركز في كل منهما.

وتسببت المرة الأولى بإعادة تغيير مراكز إعادة انطلاقة السباق بعد العلم الأحمر، أما المرة الثانية فتسببت بحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن على المقطع المستقيم بعد سوء تفاهم حيال إعادة المركز، ونتيجة لذلك تلقى سائق ريد بُل عقوبة عشر ثوانٍ لأنه كبحَ بطريقةٍ غير مسؤولة.

وكانت تلك أحدث حلقات هذا المسلسل الطويل من الحوادث بين النجمين، والتي ضمت كذلك حوادث في سيلفرستون ومونزا.

وصرّح هاميلتون بعد السباق، أن فيرشتابن تجاوز الحدود في بعض تحركاته، مشيراً إلى أن قلة التوجيهات اللازمة من قبل إدارة السباق ساهمت في هذه الصورة الضبابية حيال ما يمكن وما لا يمكن فعله عند الدفاع أو الهجوم.

حيث لمّح إلى أن جميع السائقين يفهمون عدم قانونية التجاوز من خارج المسار إلا "سائقاً واحداً بيننا"، في إشارة واضحة إلى فيرشتابن.

فقال: "لا أعتقد أنني غيرت من طريقتي في التسابق".

وأكمل: "أعتقد أننا رأينا عدة حوادث هذا الموسم حتى أنه في البرازيل كان من المفترض أن نكمل سباقنا على المسار بين الخطوط البيضاء، لكن القوانين لم تكن واضحة من قبل الحكام، وتمّ السماح بتلك الأمور، لهذا تواصلت ولم تتوقف".

وأردف: "حسب فهمي للأمر، أعلم أنه لا يمكنك تجاوز سائق آخر من خارج المسار ومن ثم الاحتفاظ بالمركز، لكنني أعتقد أن ذلك مفهوم تماماً بالنسبة لنا نحن السائقين، ما عدا سائق واحد".

وأضاف: "كان من الواضح أن الآخرين مستعدون تماماً للقيام بكل شيء على الإطلاق للتجاوز، لذا حاولت البقاء على المسار بعيداً عن المشاكل، ما يعني تفادي الحوادث إن كان بوسعي ذلك".

ومباشرة بعد الحادثة بينهما، والتي لم تؤدِ إلى أيّ ضرر كبير للسيارتين، انفجر هاميلتون غاضباً ووصف منافسه فيرشتابن "بالسائق المجنون ***"، على لاسلكي الفريق.

وعندما سُئِل إن كان قلقاً من أن الحادثة ستؤدي لانسحابه من السباق وبالتالي حسم اللقب لصالح فيرشتابن، اعترف هاميلتون أنه شعر حقاً بذلك، مشيراً إلى أن تعليقاته تلك صدرت في خضمّ اللحظة والمشاعر المحتدمة.

فقال: "بالتأكيد أشعر أننا كنا ضمن سيناريو مماثل".

وأكمل: "هذه ليست المرة الأولى التي كان عليّ فيها تفادي وقوع الحادثة، لذا هكذا كنت أشعر حينها".

واختتم: "لكن كما تعلمون، في بعض الأحيان نقول كلاماً في خضمّ اللحظة والمشاعر المحتدمة، وعندما تشاهد ما جرى مجدداً فإنك تنظر للأمر بشكل مختلف، لكن حينها هكذا كان شعوري".