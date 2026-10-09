هاميلتون: سائقو الفورمولا 1 الأصغر سنًا أصبحوا "أكثر حذرًا" في التسابق تحت المطر

يرى بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون أن سائقي الفورمولا 1 لا يتعاملون جميعًا بالطريقة نفسها مع التسابق في الأجواء الماطرة، مشيرًا إلى أن السائقين الأصغر سنًا أصبحوا "أكثر حذرًا بشكل متزايد".

وبعد هطول زخات من المطر في مناسبات عدة، شهدت سيبانغ أول مشاركة تنافسية كبيرة لسيارات الفورمولا 1 الجديدة لموسم 2026 هذا الموسم، بعدما غمرت الأمطار الغزيرة الحلبة قبل وقت قصير من الموعد المقرر لانطلاق السباق.

وتأخر الانطلاق لمدة 40 دقيقة بسبب الظروف الجوية السيئة، وبعد ذلك زُوّدت جميع السيارات بإطارات إنترميديت بدلًا من الإطارات المخصصة للأمطار الغزيرة، قبل أن تعاني مجموعة من السيارات من خلل برمجي أصبح سيئ الصيت الآن.

وقال هاميلتون البالغ من العمر 41 عامًا: "سباقات الأجواء الماطرة ليست كما كانت في السابق، بالتأكيد. خضت سباقات رائعة، مثل سباق 2008 تحت المطر، وفي ذلك الوقت كان لدينا المزيد من الاختبارات، وكانت لدينا إطارات أفضل للمطر، لأننا كنا قادرين، على ما أعتقد، على تطويرها بشكل أكبر مع بريدجستون في ذلك الوقت".

وأضاف: "أحب التسابق تحت المطر شخصيًا. وأعتقد بالفعل أن الأشخاص المسؤولين عن إدارة السباقات أصبحوا أكثر حذرًا بكثير، لكن في المقابل، فإن السائقين الشبان الذين ينضمون إلى البطولة أصبحوا أكثر حذرًا بشكل متزايد. نحن السائقون من المدرسة القديمة نقول: "هيا، لنتسابق"، بينما يميل المزيد من السائقين الشبان إلى القول: 'دعونا لا نتسابق'. لذلك هم يتلقون نوعين مختلفين من المعلومات، وهم أيضًا شديدو الحذر".

وأكمل: "ولهذا أكون من النوع الذي يقول: 'هيا بنا ننطلق'، حتى في الظروف القاسية. لأن ذلك هو المكان الذي نتمكن فيه حقًا من اختبار أنفسنا. هل الأمر أكثر خطورة؟ بالتأكيد".

وواصل شرحه بالقول: "عندما كنت على الإطارات الملساء [في ماليزيا]، كانت الظروف أيضًا في غاية الصعوبة، لكنني أحب هذا التحدي. وهذا هو جوهر التسابق، عندما تضطر إلى القيادة اعتمادًا على إحساسك بالسيارة، وهنا تحديدًا يمكنك صنع الفارق. وفي نهاية المطاف، هذا هو المكان الذي صنعت فيه الفارق بالفعل تحت المطر."

ويرى كارلوس ساينز شخصيًا أن توقيت إدارة السباق كان مثاليًا في ماليزيا.

وقال الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا: "من جانبي، كان التوقيت الذي قررت فيه فيا ومنحت الضوء الأخضر لبدء السباق صحيحًا بالنظر إلى كمية الأمطار التي كانت تهطل. أعتقد أننا جميعًا اتفقنا على أن المطر كان غزيرًا جدًا بحيث لا يمكننا التسابق".

وأضاف: "والوقت الذي أعطوا فيه الضوء الأخضر للانطلاق كان مثاليًا، أو لنقل صحيحًا. حاولنا وفشلنا، لكن ليس لأننا لم نرغب في التسابق في الأجواء الماطرة، وإنما بسبب عامل خارجي مثل فشل النظام البرمجي. لكن إذا هطل المطر، فأنا أرحب به، وهو في الواقع يمنحني فرصة أفضل لتحقيق شيء ما في عطلة نهاية هذا الأسبوع."

وبعد أن خرج إلى المنطقة الحصوية خلال لفة التشكيل، قال حجار إن وحدات الطاقة الجديدة، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، لم تجعل القيادة في الأجواء الماطرة سهلة.

وأوضح الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا: "هناك مشكلتان. هناك مشكلة البرمجيات، حيث إنك لا تعرف فعليًا متى ستصل القوة، والمطر ليس مثاليًا، كما بدا أيضًا أن إطارات إنترميديت لا تستطيع التعامل فعلًا مع أي كمية من المياه الراكدة. لذلك يجب أن تكون الحلبة، في أقصى الحالات، مبللة فقط وبشكل متسق".

وأكمل: "لكن هذه ليست الطريقة التي نشأت عليها في التسابق، فبالنسبة لي، عندما تكون الحلبة مبللة، تضع إطارات المطر وتنطلق بالسيارة، أما الآن فالأمر صعب، إذ يصبح الأمر مثل: 'عليّ تجنب هذه البقعة'، وكل هذا. نحن بحاجة إلى شيء أفضل."

وتكمن مشكلة الإطارات المخصصة للأمطار الغزيرة في أنها عادةً لا تكون قادرة على المنافسة بالقدر نفسه الذي تتمتع به إطارات إنترميديت، كما أن الظروف التي تكون فيها مفيدة بالفعل يُنظر إليها عادةً على أنها شديدة البلل بحيث لا تسمح بإقامة السباقات.

أما فيما يتعلق بالمشكلة البرمجية، فلا يتفق الجميع على أنها تمثل مشكلة كبيرة إلى هذه الدرجة.

وقال سيرجيو بيريز البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يقود سيارة كاديلاك مزودة بوحدة طاقة من فيراري، بينما يقود حجار سيارة بوحدة طاقة ريد بُل فورد: "إنها أسهل بكثير مما كنت أعتقد، لأنك تستطيع التحكم في مقدار الكيلوواط الذي تحصل عليه، أي نوع الدفعة التي تحصل عليها".

وأضاف: "لذلك، هي في الأساس مثل القيادة على الطريق، فأنت تتحكم في مقدار القوة التي تريدها، وبالتالي يعود الأمر إلى السائق ليقرر مقدار الدفعة التي يستطيع التعامل معها. يمكنك الانتقال من 350 كيلوواط إلى 250 كيلوواط أو 200 كيلوواط".

وقد يعود التسابق في الأجواء الماطرة إلى الواجهة مجددًا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في جائزة سنغافورة الكبرى، مع وجود فرصة صغيرة لكنها ليست مستبعدة لهطول الأمطار طوال فعاليات الجولة.