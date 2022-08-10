هاميلتون: سأنهي مسيرتي في الفورمولا واحد قبل انتهائي بالكامل

على إثر إعلان سيباستيان فيتيل اعتزاله بنهاية موسم 2022، سيبقى هاميلتون وفرناندو ألونسو الوحيدين من الجيل السابق من السائقين في الموسم المقبل من البطولة.

وأشار هاميلتون، الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية موسم 2023، إلى أنّه لا ينوي الاعتزال نهاية العام المقبل، كون صاحب الـ 37 عامًا يشعر بأنّه لا يزال قادرًا على تحقيق الإنجازات على المسار وخارجه.

وقال البريطاني حول إعلان فيتيل في المجر: "أعتقد بأنّ هذا تذكيرٌ بأنّني في ذلك الجزء من مسيرتي الذي بدأ فيه من كانوا من جيلي بالاعتزال والتوقّف عن التسابق".

وأضاف: "لن يكون فرناندو هنا. ومن كان معنا أيضًا؟ أعتقد بأنّني سأكون الأكبر سنًا! لكن كلّا، لم يجعلني ذلك أفكّر في الاعتزال".

وأردف: "أفكّر في كيفيّة تحسين هذه السيارة. أفكّر في الخطوات التي أحتاج لاتّخاذها للفوز مجدّدًا مع الفريق، وما هي خارطة الطريق نحو بطولة جديدة؟".

وأكمل: "وعندما أتحدّث عن الوقود المتبقي في الخزّان، فأنا لا أزال أقاتل من أجل الانتصارات والتنوّع كذلك وكلّ تلك الأمور".

لكنّ هاميلتون يعتقد بأنّه لن يُواصل التسابق عندما يفقد الحافز للمواصلة، لكنّه لا يتوقّع بأنّ ذلك سيحدث قريبًا.

وقال في هذا الصدد: "إن توقّفت فسيكون لديّ وقودٌ متبقٍ في الخزّان، لا أعتقد بأنّني سأواصل التسابق إلى أن أنتهي تمامًا. لكن آمل أن يكون ذلك لا يزال بعيدًا".

كما أشاد هاميلتون بفيتيل حيال نشاطاته حيال مسائل البيئة والجهود الإنسانيّة.