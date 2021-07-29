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هاميلتون: سأكرّر هجومي على فيرشتابن بذات الطريقة لو تكرّر نفس الموقف

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّه سيهجم على ماكس فيرشتابن بذات الطريقة التي فعلها ضمن سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد لو تكرّر ذات الوضع مجدّدًا.

هاميلتون: سأكرّر هجومي على فيرشتابن بذات الطريقة لو تكرّر نفس الموقف

مع تواصل الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في اللفّة الأولى من سباق سيلفرستون، تحدّث كلاهما بشكلٍ مطوّلٍ حيال الواقعة للمرّة الأولى اليوم الخميس في المجر.

وبعودته للتطرّق إلى تفاصيل الحادث، أوضح بطل العالم أنّه لن يُغيّر مقاربته لو تكرّر ذات الموقف مجدّدًا.

وقال حيال ذلك: "على صعيد المحاولة، فإنّني سأتحرّك بالضبط بذات الشكل مثلما فعلت حينها".

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وأضاف: "على صعيد ما راجعته وحلّلته وبناءً على كلّ خبرتي على مرّ الأعوام التي تتحدّث عن نفسها، فلن أغيّر أيّ شيء".

وكان العديد من الملاحظين قد قاموا بتحليل ما سبق الحادثة، وكان هناك الكثير من التركيز على تغيّر مقاربة هاميلتون لهجومه على شارل لوكلير لاحقًا في السباق بالمقارنة مع خطّه الضيّق الذي اتّبعه مع فيرشتابن.

لكنّ سائق مرسيدس لم يرَ حاجة لتضييع الطاقة في شرح الفوارق بين المحاولتَين.

وقال البريطاني: "يُمكنني شرح ذلك بالتأكيد، لكنّني لن أفعل. تسابقت طوال 20 عامًا أو أكثر. أعلم كيف أعبر المنعطفات وأتمّ محاولات التجاوز، لذا لن أضيّع طاقتي في شرح ذلك. لكن سيكون من الصعب على الآخرين فهم ذلك بالكامل".

كما رفض هاميلتون مزاعم اعتبار احتفالاته بعد سباق بريطانيا "مخلّة بالاحترام" كون فيرشتابن كان يخضع للفحوصات حينها في المستشفى.

وفي حين لم يكن بطل العالم على علم بنقل غريمه إلى المستشفى للمزيد من الفحوصات، إلّا أنّه تمّ التأكيد له على أنّ فيرشتابن لم يُصب في الحادث.

وقال في هذا الصدد: "لا أعتقد بأنّ سلوكنا كان مخلًا بالاحترام. لكن مثلما قلت فإنّ هناك فرقًا بين معرفة ما حدث ومن ثمّ الاحتفال، وبين عدم معرفة ما حدث والاحتفال. مثلما قلت لكم فإنّني لم أكن على علمٍ بنقله إلى المستشفى".

وأضاف: "لكنّ ذلك كان سباق موطني، وعملنا بجهدٍ كبير لفترة طويلة لتحقيق تلك النتيجة. كانت لحظة تذكاريّة لنا أمام جماهيرنا بعد إقامة سباقَي العام الماضي من دون جماهير، لذا كانت العواطف في أشدّها".

وأكمل: "لم تكن احتفالات متعمّدة. كانت الفرحة برؤية الكثير من الناس يحتفلون معًا وتلك عواطف طبيعيّة، لن أقوم بإخفاء مشاعري".

كما أكّد هاميلتون اتّصاله بفيرشتابن بعد جولة بريطانيا للاطمئنان على تحسّنه، لكنّه ألمح إلى تواصل اختلاف نظرتيهما لما حدث.

وقال: "اتّصلت بماكس بعد السباق لرؤية إن كان بخير ولأؤكّد له أنّ الاحترام لا يزال قائمًا. ربّما لم ألقى صدى لذلك، لكن لا بأس".

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فيرشتابن يشرح لماذا يعتقد بأن هاميلتون استحقّ عقوبة أكبر في سيلفرستون

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فيرشتابن يشرح لماذا يعتقد بأن هاميلتون استحقّ عقوبة أكبر في سيلفرستون
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