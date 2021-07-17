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هاميلتون: سأضغط بجميع أسلحتي في السباق القصير

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّه "سيضغط بجميع أسلحته" عند خوضه للسباق القصير الأوّل من نوعه في الفورمولا واحد في سيلفرستون اليوم السبت.

هاميلتون: سأضغط بجميع أسلحتي في السباق القصير

كان هاميلتون الأسرع في التجارب التأهيليّة أمسٍ الجمعة، لكنّه لن يُمنح لقب قطب الانطلاق الأوّل رسميًا، كون ذلك اللقب – إلى جانب ثلاث نقاطٍ في البطولة – سيذهب إلى الفائز بالسباق القصير.

وعندما سُئل عن كيفيّة تعامله مع سباق الـ 17 لفّة، أوضح هاميلتون بأنّه سيضغط بأقصى ما لديه.

وقال حيال ذلك: "سأضغط بجميع أسلحتي. أحتاج لاستخراج الأسد الذي بداخلي غدًا (السبت) وتقديم كلّ شيء. سيبدأ ذلك بالانطلاقة وسنتدرّب على ذلك، ولدينا محاكاة للمسافات الطويلة في التجارب الحرّة الثانية".

وأكمل: "تجاوز ريد بُل ليس سهلًا، لذا يُساعدنا التواجد في المركز الأوّل. لكن علينا أوّلًا تقديم انطلاقة جيّدة ولا تزال أمامنا الكثير من العقبات. سيكون السباق القصير مثيرًا للاهتمام، أعتقد بأنّ السيارة في الموقع المناسب، لذا سنرى".

واختلفت آراء السائقين حيال ما ستؤول عليه الأمور في السباق القصير، وقدر المجازفة الذي يرغب كلّ أحدٍ باتّباعه. إذ أنّ لاندو نوريس سائق مكلارين الذي سينطلق سادسًا أشار إلى أنّ مقاربة حذرة ستكون هي الأنسب.

وقال البريطاني: "لن يكون سباقًا طويلًا. لذا سنضغط بأقصى قدرٍ ممكن. لا أعتقد بأنّه سيكون فوضويًا، ربّما اللفّات الأولى، لكنّ الوضع سيهدأ وسيكون السباق سلسًا".

وأكمل: "لا يتعلّق الأمر بالمجازفة كثيرًا، بل باختيار معاركك بذكاء، كون النقاط تُمنح يوم الأحد وليس السبت".

أمّا كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، الذي تأهّل هلف زميله شارل لوكلير بخمسة مراكز في المرتبة التاسعة، فإنّه يرى في السباق القصير فرصة للتعويض.

وقال: "أعتقد بانّ لدينا فرصة جيّدة للضغط. نحتاج لإلقاء نظرة لرؤية ما يُمكننا فعله لاسترجاع بعض المراكز، كوني شعرت بأنّ السيارة كان بوسعنا التواجد ضمن الستّة الأوائل، لذا سنحتاج لإيجاد طريقنا إلى الأمام".

أمّا فرناندو ألونسو فقد قال أنّه يرى السباق القصير على أنّه الجزء الأوّل من حدثٍ أطول.

وقال: "سيكون السباق القصير بمثابة الفترة الأولى من السباق، نتوقّف لليلة ومن ثمّ نواصل التسابق يوم الأحد. لذا سيكون من المثير أن نتعلّم ممّا سيحدث ونرى كيف يُمكننا تحسين أدائنا".

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