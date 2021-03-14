هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021

في ظلّ مواجهة مرسيدس لبداية متعثّرة للتجارب، حظيت ريد بُل بانطلاقة سلسة وهي تتمتّع بوتيرة جيّدة حتّى الآن.

وعبّر ماكس فيرشتابن وزميله الجديد سيرجيو بيريز عن تفاؤلهما الجزئي حيال تقدّم سيارة "آر.بي16بي" في ظلّ اقترابهما من إكمال تحضيراتهما للموسم الجديد.

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وفي حين أنّ هاميلتون بطل العالم أصرّ على عدم وجود حالة هلع في معسكر مرسيدس حيال ما آلت إليه الأمور ضمن عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن، فإنّه لا يشكّ في أنّ ريد بُل تدخل موسم 2021 في حال أفضل بكثير بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال البريطاني حيال ريد بُل: "يبدون أقوياء. حظوا بتجارب جيّدة، يبدو ماكس قويًا، كلاهما يبدو قويًا في الحقيقة".

وأضاف: "سيكونون وحشًا مختلفًا هذا العام، لديهم تشكيلة قويّة وأعتقد بأنّ سيارتهم جيّدةٌ حقًا".

وأكمل: "بعد مشاهدتهم يفوزون بالسباق الأخير العام الماضي، فلا يُمكنك سوى الافتراض بأنّهم سيتواجدون في المعركة، إن لم يكونوا في الأمام في السباق الأوّل. ستكون معركة طويلة رائعة معهم طوال هذا العام".

وقال هاميلتون أنّه من الأفضل مواجهة مرسيدس للمشاكل خلال التجارب عوضًا عن جولات السباقات.

وقال حيال ذلك: "لا أضيّع وقتي في القلق. يُشتّتك ذلك عن إيجاد الحلّ، لذا نحن نعمل بجهدٍ ونركّز على إكمال هذه التجارب القصيرة التي لدينا ومحاولة التمتّع بأفضل كفاءة ممكنة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الوضع يكون أفضل عندما لا تسير الأمور على نحوٍ سلس الآن وتسير على نحوٍ سلس في السباقات. هذا هو التوقيت المثالي لكي نكتشف فيه المشاكل".