هاميلتون: ريد بُل كانت في "مستوى آخر" في تصفيات جدّة

دخل سائق مرسيس عطلة نهاية الأسبوع كأبرز المرشّحين للسيطرة، لكنّ ماكس فيرشتابن فرض تحديًا أكبر من المتوقّع مع ريد بُل.

وبدا فيرشتابن متّجهًا للظفر بقطب الانطلاق الأوّل بعد أن كان أسرع من هاميلتون برُبع ثانية في نهاية المقطع الثاني من لفّته الأخيرة، لكنّه ضيّع كلّ شيء في المنعطف الأخير.

إذ أغلق مكابحه بالدخول إلى المنعطف الأخير الأيسر، قبل أن ينزلق نحو الجدار عند الخروج أثناء محاولته تصحيح الخطأ.

وكان هاميلتون مسرورًا بتشبّثه بمركزه الأوّل، حيث اعترف بأنّ مرسيدس لم تتمتّع بالوتيرة اللازمة في التصفيات بالرغم من أنّ جهوده هو وزميله فالتيري بوتاس لاعتماد الإعدادات المثاليّة على السيارة.

وقال حيال ذلك: "عملنا بجهدٍ على صعيد المحاكاة لتجربة كلّ الإعدادات وكان التعاون مدهشًا مع فالتيري. إنّه أفضل زميلٍ حظيت به في هذه الرياضة بالتأكيد".

وأكمل: "عملنا معًا للتوصّل إلى الإعدادات المناسبة، ووضع السيارة في الموقع المناسب. هؤلاء الشباب سريعون، سيارة ريد بُل في مستوى آخر على هذه الحلبة".

وأردف: "لكن بالنظر إلى موقعنا، فأنا ممتنٌ لتمكّننا من ضمان هذه النتيجة".

واعترف هاميلتون بأنّ مرسيدس كانت مرتاحة أكثر أمسٍ الجمعة، كون السيارة لم تمنحه ذات الشعور الرائع اليوم السبت.

وقال البريطاني: "كنّا سريعين في التجارب الحرّة، لكن لسببٍ ما افتقرنا للوتيرة في التجارب الثالثة والتصفيات. عانينا على صعيد الإطارات، لذا فإنّ تحقيق الثنائيّة يجعلني فخورًا بفالتيري والشباب في فريقنا على عملهم الجاد. هذه نتيجة رائعة".

وفي حين أنّ هاميلتون كان قادرًا على تحقيق المركز الأوّل في التصفيات، فإنّه اعترف بأنّ ريد بُل قد تفرض تهديدًا كبيرًا في السباق.

وقال في هذا الصدد: "عادة ما نكون متقاربين على صعيد وتيرة السباق. أعتقد بأنّ محاكاتي للمسافات الطويلة كانت جيّدة بالأمس، لكن من الواضح أنّ ريد بُل أحرزت تقدّمًا على صعيد إعداداتها وكانت سريعة اليوم".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّها ستكون معركة متقاربة طوال سباق الغد، لكنّني سأضغط أنا وفالتيري".