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هاميلتون: ريد بُل "حلّقت في الأمام" ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

يعتقد البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن ريد بُل حلّقت قليلًا وابتعدت في الأمام على صعيد معركة لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2021 بالمقارنة مع جائزة إسبانيا الكبرى في مايو الماضي.

هاميلتون: ريد بُل "حلّقت في الأمام" ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

مثّل سباق برشلونة آخر حدثٍ تسابقت فيه البطولة على حلبة تقليديّة – قبل التوجّه إلى موناكو وباكو – وفاز فيه هاميلتون بأريحيّة.

وفازت ريد بُل في المقابل في موناكو وباكو، بالرغم من أنّ ماكس فيرشتابن غريم هاميلتون على اللقب خسر فوزًا محقّقًا في باكو بسبب انفجار إطاره على سرعة عالية في اللفّات الأخيرة.

وسينطلق فيرشتابن من المركز الأوّل في سباق الأحد في فرنسا، وهي المرّة الأولى التي تتصدّر فيها سيارة غير مرسيدس التصفيات في بول ريكار منذ عودة الحدث الفرنسي إلى روزنامة الفورمولا واحد في 2018، حيث أشار هاميلتون إلى أنّ ذلك يعكس كسب ريد بُل لأداء إضافي في غضون ستّة أسابيع من جائزة برشلونة الكبرى.

وقال البريطاني حيال ذلك: "من الرائع التواجد على المركزين الثاني والثالث على شبكة الانطلاق، يضعنا ذلك وسط سيارتَي ريد بُل ويمنحنا فرصة تسليط الضغط خلال السباق".

وأضاف: "لكنّ الأداء متقاربٌ جدًا مثل المعتاد. ربّما يبدو أنّهم حقّقوا خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع برشلونة ربّما".

وتأهّل هاميلتون ثانيًا بعد تعديلات في اللحظات الأخيرة على إعدادات سيارته قبل التصفيات، وقال أنّه "لم يعلم ما عليه توقّعه لعطلة نهاية الأسبوع" قبل وصوله إلى فرنسا، لكنّه كان يأمل أن تكون مرسيدس أكثر قوّة.

وقال حيال ذلك: "تواجدنا ضمن الخمسة أو الأربعة الأوائل ضمن جميع عطل نهاية الأسبوع".

وأضاف: "لكن الشعور لم يكن رائعًا، لكن من الواضح أنّه كان ليكون أسوأ لو كنّا متأخّرين أكثر".

وأكمل: "علمنا أنّ ريد بُل تبدو قويّة في كلّ مكان. لا يهمّ نوع الحلبة، يبدون أقوياء للغاية في كلّ مكان".

وأردف: "لدينا بعض الجوانب التي علينا مواصلة العمل على تحسينها. من الواضح أنّني سمعت أنّنا نخسر أغلب الوقت على الخطوط المستقيمة خلال التصفيات، لذا علينا معرفة سبب ذلك".

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