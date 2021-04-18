هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

انتزع هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن، وذلك مع ارتكاب كليهما لأخطاء خلال اللفة الأخيرة في التصفيات على حلبة إيمولا وخسرا تواليًا فرصة الانطلاق من المركز الأول.

وسينطلق بيريز على إطارات سوفت بعدما آثر هو وريد بُل منح الأولوية لضمان العبور إلى القسم الثالث من التصفيات على الاستعانة بإطارات ميديوم في القسم الثاني، ليُضحّيا بما كانت لتمثّل استراتيجية انطلاق أفضل.

في المقابل، خاض هاميلتون وفيرشتابن القسم الثاني من التصفيات على إطارات ميديوم، ما يعني مرونة أكبر في استراتيجية كل منهما في السباق، إذ سيكون بمقدورهما قطع فترة أولى أطول.

لكن من المعلوم بأن إطارات تركيبة "سي4" اللينة من بيريللي لا تتآكل سريعًا ضمن الأجواء الباردة لنهاية الأسبوع، ما يزيد من فرص بيريز بالضغط على هاميلتون رفقة زميله.

وبالحديث بعد تسجيل قطب الانطلاق الأول رقم 99 في مسيرته في الفورمولا واحد، تكلم هاميلتون عن رأيه في الكيفية التي قد تقارع بها مرسيدس سيارتَي ريد بُل في سباق اليوم، وهو الموقف المعاكس للعديد من السباقات في المواسم الأخيرة حيث كان فيرشتابن وحده فقط القادر على زعزعة سيطرة السهام السوداء في الأمام.

فقال: "إذا ما تمكنا من المحافظة على المراكز عقب الانطلاقة، فستكون لديهما أوراقًا استراتيجية أفضل".

وأضاف: "لكن ذلك لا يعني أنه ليس بمقدورنا تقديم شيء فريد والقيام بأمر مختلف. لست واثقًا في الحقيقة مما حدث مع فالتيري (بوتاس، صاحب قطب الانطلاق الأوّل في إيمولا في 2020 والذي تأهّل ثامنًا هذا العام). من الصعب للغاية التجاوز هنا، لذلك لن يتمكن على الأرجح من دعمنا في البداية، لكن قد يتمكن من شق طريقه على أيّة حال".

وتابع: "لكن بخلاف ذلك، علينا فقط التركيز على عملنا ومحاولة القيام بكل الأمور على نحوٍ صائب والإبقاء عليهما في الخلف".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الفارق بين لفّتيه في القسم الثالث للتصفيات - حيث كانت الثانية أبطأ على نحوٍ طفيف جدًا من زمن الأولى البالغ دقيقة و14.411 ثانية الذي أمّن له التأهّل أولًا - قال هاميلتون: "لم أعلم بصراحة إذا ما كان بوسعنا القيام بذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنني بدأت اللفة الأولى متقدمًا بعُشر من الثانية في المنعطفين الأول والثاني، وعلمت أنني ضمن لفة جيّدة، لكنّني خسرت بعض الشيء في المقطع الثاني عند المنعطف الـ 12، في حين خرجت من المنعطفين الثاني والثالث في اللفة الثانية متأخرًا بعُشر ونصف من الثانية أو شيء من هذا القبيل، لكنني تمكنت من تعويض ذلك في المقطعين الأوسط والأخير".

واختتم: "لكنني سعيد جدًا بلفتي الأولى، حيث كانت الأهم، وأنا ممتن لذلك".