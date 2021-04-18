تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / ألونسو: الافتقار للثقة في سيارة ألبين مكلفة على حلبة إيمولا ذات الطراز القديم التالي / علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

يعتقد لويس هاميلتون بأنّ ريد بُل تملك "أوراقًا أفضل" من الناحية الاستراتيجية بالتوجّه إلى سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، وذلك مع انطلاق سائقيها خلف بطل العالم على إطارات مختلفة.

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

انتزع هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن، وذلك مع ارتكاب كليهما لأخطاء خلال اللفة الأخيرة في التصفيات على حلبة إيمولا وخسرا تواليًا فرصة الانطلاق من المركز الأول.

وسينطلق بيريز على إطارات سوفت بعدما آثر هو وريد بُل منح الأولوية لضمان العبور إلى القسم الثالث من التصفيات على الاستعانة بإطارات ميديوم في القسم الثاني، ليُضحّيا بما كانت لتمثّل استراتيجية انطلاق أفضل.

اقرأ أيضاً:

في المقابل، خاض هاميلتون وفيرشتابن القسم الثاني من التصفيات على إطارات ميديوم، ما يعني مرونة أكبر في استراتيجية كل منهما في السباق، إذ سيكون بمقدورهما قطع فترة أولى أطول.

لكن من المعلوم بأن إطارات تركيبة "سي4" اللينة من بيريللي لا تتآكل سريعًا ضمن الأجواء الباردة لنهاية الأسبوع، ما يزيد من فرص بيريز بالضغط على هاميلتون رفقة زميله.

وبالحديث بعد تسجيل قطب الانطلاق الأول رقم 99 في مسيرته في الفورمولا واحد، تكلم هاميلتون عن رأيه في الكيفية التي قد تقارع بها مرسيدس سيارتَي ريد بُل في سباق اليوم، وهو الموقف المعاكس للعديد من السباقات في المواسم الأخيرة حيث كان فيرشتابن وحده فقط القادر على زعزعة سيطرة السهام السوداء في الأمام.

فقال: "إذا ما تمكنا من المحافظة على المراكز عقب الانطلاقة، فستكون لديهما أوراقًا استراتيجية أفضل".

وأضاف: "لكن ذلك لا يعني أنه ليس بمقدورنا تقديم شيء فريد والقيام بأمر مختلف. لست واثقًا في الحقيقة مما حدث مع فالتيري (بوتاس، صاحب قطب الانطلاق الأوّل في إيمولا في 2020 والذي تأهّل ثامنًا هذا العام). من الصعب للغاية التجاوز هنا، لذلك لن يتمكن على الأرجح من دعمنا في البداية، لكن قد يتمكن من شق طريقه على أيّة حال".

وتابع: "لكن بخلاف ذلك، علينا فقط التركيز على عملنا ومحاولة القيام بكل الأمور على نحوٍ صائب والإبقاء عليهما في الخلف".

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الفارق بين لفّتيه في القسم الثالث للتصفيات - حيث كانت الثانية أبطأ على نحوٍ طفيف جدًا من زمن الأولى البالغ دقيقة و14.411 ثانية الذي أمّن له التأهّل أولًا - قال هاميلتون: "لم أعلم بصراحة إذا ما كان بوسعنا القيام بذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنني بدأت اللفة الأولى متقدمًا بعُشر من الثانية في المنعطفين الأول والثاني، وعلمت أنني ضمن لفة جيّدة، لكنّني خسرت بعض الشيء في المقطع الثاني عند المنعطف الـ 12، في حين خرجت من المنعطفين الثاني والثالث في اللفة الثانية متأخرًا بعُشر ونصف من الثانية أو شيء من هذا القبيل، لكنني تمكنت من تعويض ذلك في المقطعين الأوسط والأخير".

واختتم: "لكنني سعيد جدًا بلفتي الأولى، حيث كانت الأهم، وأنا ممتن لذلك".

المشاركات
التعليقات
ألونسو: الافتقار للثقة في سيارة ألبين مكلفة على حلبة إيمولا ذات الطراز القديم

المقال السابق

ألونسو: الافتقار للثقة في سيارة ألبين مكلفة على حلبة إيمولا ذات الطراز القديم

المقال التالي

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين لويس هاميلتون
قائمة الفرق مرسيدس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

42دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

21س
4
فورمولا 1

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

40دقيقة
5
فورمولا 1

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

18س
أحدث الأخبار
جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1

جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
فورمولا 1

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

35د
جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا
فورمولا 1

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

40د
علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
فورمولا 1

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

42د
هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا
فورمولا 1

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

أحدث ملفات الفيديو
جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟ 05:16
فورمولا 1
12-04-2021

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟

More from
لويس هاميلتون
راسل ينفي شائعات خلافه مع هاميلتون بعد جائزة الصخير
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل ينفي شائعات خلافه مع هاميلتون بعد جائزة الصخير

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1 / مقالة خاصة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

More from
مرسيدس
مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين

وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق
فورمولا 1 / أخبار

وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1 / تعليق

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

أحدث الأخبار

جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جيوفينازي ينتقد عدم احترام مازيبين لآداب التصفيات في إيمولا

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علبة تروس تسونودا انشطرت نصفين في حادثه في القسم الأوّل من تصفيات إيمولا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.