هاميلتون: ريد بُل أكثر سيارة مهيمنة رأيتها في حياتي
يرى لويس هاميلتون سائق مرسيدس، أن سيارة ريد بُل لموسم 2023 في الفورمولا واحد، هي أكثر سيارة مهيمنة رآها في مسيرته ضمن البطولة.
خلال سباق جدة، نجح ماكس فيرستابن بالتقدم من المركز 15 إلى الثاني، ليعبر خط النهاية ثانياً خلف زميله سيرجيو بيريز.
وبدا هاميلتون - الذي أنهى خامساً - مذهولاً من مقدار الأفضلية التي تتمتع بها ريد بُل أمام المنافسين هذا الموسم.
حيث أكد أن الفارق الذي تمتلكه ريد بُل أكبر بكثير من الفارق الذي كانت مرسيدس تمتلكه في بدايات حقبة المحركات الهجينة.
فقال: "بالتأكيد، لم أر سيارة بمثل هذه السرعة من قبل. أعتقد أننا كنا سريعين في الماضي لكن ليس بهذه السرعة. أعتقد أنها السيارة الأسرع التي رأيتها في حياتي، مقارنة بالمنافسين الآخرين".
وعلاوة على سرعتها ضمن المنعطفات، أثبتت ريد بُل سرعتها على المقاطع المستقيمة كذلك خاصة عند استعمال نظام الحد من الجر "دي ار اس".
وهذا التفوق في الأداء سمح لـ فيرستابن بشق طريقه من المركز 15 حتى الثاني.
وكشف هاميلتون أن فارق السرعة كان كبيراً جداً على المقطع المستقيم لدرجة أنه وحين كان الهولندي خلفه، لم يحاول حتى الدفاع عن مركزه.
فقال: "لا أعلم السبب أو كيف، لكنه كان خلفي بسرعة هائلة. لم أفكر حتى بصدّه، فقد كان فارق السرعة هائلاً بيننا".
يشار إلى أن جورج راسل زميل هاميلتون، صرّح في وقت سابق أنه يعتقد بأن ريد بُل ستفوز بكل سباق هذا الموسم.
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