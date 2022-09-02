هاميلتون: ريد بُل أثبتت خطئي بالقول أنّها "مجرّد شركة مشروبات"
قال لويس هاميلتون أنّه كان مخطئًا بالقول مرّة ما أنّ فريق ريد بُل مجرّد "شركة مشروبات"، مُشيدًا بجهودها للسيطرة على بداية الحقبة الجديدة من بطولة العالم للفورمولا واحد.
قلّل هاميلتون في 2011 من شأن الحظيرة النمساويّة التي يقود لصالحها الآن ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز معتقدًا بأنّ الفريق لن يُحافظ على موقعه في الصدارة في مواجهة المصنّعين الكبار مثل فريقه مكلارين آنذاك وفيراري.
وكانت ريد بُل حينها في بداية سلسلة من أربعة ألقابٍ مزدوجة مع سيباستيان فيتيل، بالرغم من أنّ حقبة محرّكات "في6" الهجينة التي بدأت في 2014 عرفت تراجع ريد بُل خلف مرسيدس التي انضمّ إليها هاميلتون.
لكن في حين فشلت فيراري ومكلارين في التعافي واستعادة الأداء القويّ من الحقبتين الماضيتين، أصبحت ريد بُل منافسة مرسيدس الوحيدة على الانتصارات وعرفت تحقيق فيرشتابن للقب 2021 وسيطرته الحاليّة على بطولة 2022 مع انطلاق حقبة المؤثّرات الأرضيّة، في الوقت الذي تُعاني فيه مرسيدس مع سيارتها المتعثّرة "دبليو13".
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول رأيه في تأدية فيرشتابن في 2022 وأفضليّة الـ 93 نقطة التي بناها في الترتيب العام، اختار هاميلتون الإشادة بريد بُل مستذكرًا تعليقاته السابقة.
وقال: "يتعلّق الأمر أكثر بالانبهار بعمل أدريان نيوي وفريقه".
وأضاف: "أعتقد بأنّ فريق ريد بُل دائمًا ما قدّم سيارات جيّدة بشكلٍ عام منذ سنوات. تعوّدوا على استخدام سيارات ذات ارتفاعات عالية وكانت مستويات جرّهم أعلى".
وأكمل: "أدركوا هذا العام أنّ محرّكهم ليس أبطأ من الآخرين، وأنّه كان لديّهم جرٌ أعلى في السنوات الماضية. قاموا بعملٍ مذهل".
وأردف: "أيّ شيء قلته في السابق حولهم لم أقصده بطريقة سلبيّة. أعتقد بأنّني قلت منذ أعوام أنّهم شركة مشروبات".
وواصل شرحه بالقول: "كان ذلك للإشارة إلى أنّ بوسعك التعويل أكثر على مصنّع سيارات، لكنّهم أثبتوا أنّني خاطئ وكذلك الجميع. قاموا بعملٍ رائع".
واختتم: "لكن لا يجب أن ننسى أنّ أدريان قدّم أطروحته حول السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة عندما كان في الجامعة. لذا ليس من المفاجئ ما قام به هذا العام".
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