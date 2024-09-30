هاميلتون رداً على انتقادات سنّه: "ردة فعلي أسرع من الشباب"

مع اقتراب انتقال هاميلتون إلى صفوف فيراري بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد، يستعد أنتونيللي صاحب الـ 18 عاماً للانضمام إلى مرسيدس بديلاً عنه.

لكن وخلال مقابة مع مجلة "التايمز"، ضحك بطل العالم سبع مرات حول الانتقادات بأنه كبير بالعمر بما يكفي كي يكون أباً لـ أنتونيللي، مؤكداً أنه سيبقى في الفورمولا واحد "لسنين قادمة"، لأنه يشعر بأنه "في موقع جيد".

ورغم تأدية مرسيدس المتقلبة لكن هاميلتون أحرز انتصارين حتى الآن هذا الموسم، في بريطانيا وكذلك في بلجيكا قبل العطلة الصيفية.

ويعتبر هاميلتون صاحب الـ 39 عاماً، أحد أعظم السائقين في تاريخ البطولة بما يمتلكه من أرقام وإنجازات.

وحين سُئِل خلال المقابلة حول تلك الانتقادات إزاء عمره، ضحك هاميلتون مؤكداً أن ذلك لم يخطر في باله.

فقال معلقاً على مستقبله في الفورمولا واحد: "بصراحة، أشعر أنني أكثر صحة من أي وقت مضى، أنا في حالٍ جيدة جداً بدنياً وذهنياً".

وأكمل: "ردة فعلي ما زالت أسرع من الشباب!".

وأضاف: "أعتقد أنني أقود أفضل مما كنت عليه بعمر 22 عاماً. كنتُ شاباً، مليئاً بالطاقة وعدائياً، لكنني لم أمتلك اللياقة أو التوازن".

وأردف: "لم أكن أعلم كيف أتحلى بروح الفريق، وكيف أكون قائداً".

واسترسل: "سائق السباقات لا يجب أن يتحلى بالسرعة وحسب، بل بالمرونة".

واستكمل: "حين أنظر إلى أولئك الأساطير، أرى أن الفوارق بينهم صغيرة جداً، لأن الأهم هو ما يمثلونه ككلّ، ما يقدمونه وما يقاتلون لأجله".

واختتم: "هذا ما أنظر إليه. أنظر إلى إيرتون سينا ونيلسون مانديلا وأريد أن أكون شخصاً يجمع بين هاتين الشخصيتين".