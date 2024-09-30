هاميلتون رداً على انتقادات سنّه: "ردة فعلي أسرع من الشباب"
ردّ لويس هاميلتون على الانتقادات التي وصفته بأنه بعمر والد أندريا كيمي أنتونيللي، مؤكداً أن ردة فعله ما زالت أسرع من الشباب.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
مع اقتراب انتقال هاميلتون إلى صفوف فيراري بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد، يستعد أنتونيللي صاحب الـ 18 عاماً للانضمام إلى مرسيدس بديلاً عنه.
لكن وخلال مقابة مع مجلة "التايمز"، ضحك بطل العالم سبع مرات حول الانتقادات بأنه كبير بالعمر بما يكفي كي يكون أباً لـ أنتونيللي، مؤكداً أنه سيبقى في الفورمولا واحد "لسنين قادمة"، لأنه يشعر بأنه "في موقع جيد".
ورغم تأدية مرسيدس المتقلبة لكن هاميلتون أحرز انتصارين حتى الآن هذا الموسم، في بريطانيا وكذلك في بلجيكا قبل العطلة الصيفية.
ويعتبر هاميلتون صاحب الـ 39 عاماً، أحد أعظم السائقين في تاريخ البطولة بما يمتلكه من أرقام وإنجازات.
وحين سُئِل خلال المقابلة حول تلك الانتقادات إزاء عمره، ضحك هاميلتون مؤكداً أن ذلك لم يخطر في باله.
فقال معلقاً على مستقبله في الفورمولا واحد: "بصراحة، أشعر أنني أكثر صحة من أي وقت مضى، أنا في حالٍ جيدة جداً بدنياً وذهنياً".
وأكمل: "ردة فعلي ما زالت أسرع من الشباب!".
وأضاف: "أعتقد أنني أقود أفضل مما كنت عليه بعمر 22 عاماً. كنتُ شاباً، مليئاً بالطاقة وعدائياً، لكنني لم أمتلك اللياقة أو التوازن".
وأردف: "لم أكن أعلم كيف أتحلى بروح الفريق، وكيف أكون قائداً".
واسترسل: "سائق السباقات لا يجب أن يتحلى بالسرعة وحسب، بل بالمرونة".
واستكمل: "حين أنظر إلى أولئك الأساطير، أرى أن الفوارق بينهم صغيرة جداً، لأن الأهم هو ما يمثلونه ككلّ، ما يقدمونه وما يقاتلون لأجله".
واختتم: "هذا ما أنظر إليه. أنظر إلى إيرتون سينا ونيلسون مانديلا وأريد أن أكون شخصاً يجمع بين هاتين الشخصيتين".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون يصف اللحظة "المخيفة" التي أخبر فيها وولف بقرار انتقاله إلى فيراري
هاميلتون: لا أخشى الموت وأشعر أنني سائق أفضل مما كنت بعمر الـ 22
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
أليسون: هاميلتون يمتلك مسيرة مهنية لا مثيل لها
وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
إكستروم ينضمّ إلى فريق فورد في داكار لموسم 2025 بعد مغادرته آودي
هورنر يكشف: ماركو أراد مغادرة ريكاردو بعد جائزة إسبانيا الكبرى
يوس فيرستابن حول مغادرة أعضاء بارزين في ريد بُل: هذا ما حذّرت منه
آمال عودة ريد بُل لمنافسات اللقب معلقة على فيرستابن
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات