هاميلتون رافضًا صافرات الاستهجان ضد فيرشتابن: "نحن أفضل من ذلك"

تعرض سائق ريد بُل لصافرات استهجان وتهكّم من الجمهور خلال لقائه الإعلامي عقب التصفيات في خط الحظائر المغلق، وذلك بعد تأهّله ثانيًا خلف كارلوس ساينز سائق فيراري لجائزة بريطانيا الكبرى.

كما كان هنالك تهليل من الجمهور عندما انزلقت سيارة الهولندي عند الخروج من منعطف ستو في بداية القسم الثالث من التصفيات.

وأبدى فيرشتابن عدم اهتمامه بصافرات الاستهجان خلال المؤتمر الصحفي عقب التصفيات قائلًا بأن الأمر "محبط بعض الشيء" كونه لم يكن يسمع المحاور بشكل جيد.

كما قال: "إذا ما أرادوا إطلاق صافرات الاستهجان فليفعلوا ذلك. لن يغير ذلك شيء بالنسبة لي، أنا سعيد دومًا بالتواجد هنا، فهي حلبة رائعة وأجواء رائعة كذلك بوجه عام".

من جهته، أوضح هاميلتون أنه لا يوافق على ذلك التصرف (صافرات الاستهجان) ضمن سباق موطنه، قائلًا: "أعتقد بأننا أفضل من ذلك".

وأضاف: "لا نحتاج إلى إطلاق صافرات الاستهجان، فلدينا مشجعون رائعون، قد تختلف مشاعرهم في بعض الأحيان، ولكنني بالتأكيد لا أوافق على ذلك التصرف".

وتابع: "لا أرى أننا بحاجة لذلك. فلن يصنع هذا التصرف فارقًا، عندما تطلق صافرة استهجان تجاه أحد، فقد ارتكب بالفعل الخطأ أو أيا ما كان".

وأكمل: "لكنني أقدّر كذلك الدعم الذي أحصل عليه هنا. لا أعلم، ربما بعضهم ما يزال يشعر بالألم مما حدث العام الماضي. لكنني غير موافق على ذلك التصرف على أية حال".