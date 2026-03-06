هاميلتون راضٍ عن بداية فيراري في تجارب أستراليا رغم صعوبة أول أيام الموسم الجديد
قال لويس هاميلتون سائق فيراري إن حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة في جائزة أستراليا الكبرى كانتا صعبتين، لكن الفريق تمكن من جمع بيانات مهمة.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: سام باجنال
كان لويس هاميلتون السائق الوحيد الذي أنهى اليوم ضمن المراكز الأربعة الأولى في كلتا حصتي التجارب. فقد أنهى السائق البريطاني التجارب الحرة الأولى في المركز الثاني، قبل أن يختتم التجارب الحرة الثانية في المركز الرابع، ليقدم أداءً واعدًا.
ورغم خروج هاميلتون للحظات عن المسار إلى المنطقة الحصوية خلال التجارب الحرة الثانية، فإنه بدا راضيًا بشكل عام عن أداء السيارة.
حيث قال سائق فيراري بعد نهاية اليوم: "كان يومًا جيدًا جدًا. من الرائع العودة إلى الحلبة واستعادة الإيقاع".
وأضاف: "من المذهل أن أكون هنا. أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني أستطيع القيام بما أحبه، ومن الرائع رؤية هذا العدد الكبير من الجماهير هنا اليوم".
وتابع: "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة على الحلبة، لكننا استفدنا من لفاتنا بأفضل شكل ممكن وبذلنا قصارى جهدنا. وقد منحنا ذلك بعض المعلومات الجيدة جدًا".
واختتم: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني أتطلع حقًا للعودة إلى السيارة غدًا".
