مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

هاميلتون راضٍ عن بداية فيراري في تجارب أستراليا رغم صعوبة أول أيام الموسم الجديد

قال لويس هاميلتون سائق فيراري إن حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة في جائزة أستراليا الكبرى كانتا صعبتين، لكن الفريق تمكن من جمع بيانات مهمة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

كان لويس هاميلتون السائق الوحيد الذي أنهى اليوم ضمن المراكز الأربعة الأولى في كلتا حصتي التجارب. فقد أنهى السائق البريطاني التجارب الحرة الأولى في المركز الثاني، قبل أن يختتم التجارب الحرة الثانية في المركز الرابع، ليقدم أداءً واعدًا.

ورغم خروج هاميلتون للحظات عن المسار إلى المنطقة الحصوية خلال التجارب الحرة الثانية، فإنه بدا راضيًا بشكل عام عن أداء السيارة.

حيث قال سائق فيراري بعد نهاية اليوم: "كان يومًا جيدًا جدًا. من الرائع العودة إلى الحلبة واستعادة الإيقاع".

وأضاف: "من المذهل أن أكون هنا. أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني أستطيع القيام بما أحبه، ومن الرائع رؤية هذا العدد الكبير من الجماهير هنا اليوم".

وتابع: "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة على الحلبة، لكننا استفدنا من لفاتنا بأفضل شكل ممكن وبذلنا قصارى جهدنا. وقد منحنا ذلك بعض المعلومات الجيدة جدًا".

واختتم: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني أتطلع حقًا للعودة إلى السيارة غدًا".

اقرأ أيضاً:

