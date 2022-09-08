هاميلتون: دور السائق الاحتياطي لمرسيدس في 2023 لا يتناسب مع قيمة ريكاردو "الموهوب جدًا"

في ظلّ تحضير ريكاردو لمغادرته لصفوف فريق مكلارين الذي تسابق معه منذ بداية 2021 على إثر قرار الحظيرة البريطانيّة بتعويضه بأوسكار بياستري العام المقبل إثر سلسلة نتائجه الضعيفة، بات هناك اهتمامٌ مكثّفٌ بوجهة الأسترالي المستقبليّة.

وفي ظلّ حصوله على تعويضٍ لراتبه للعام المقبل مع مكلارين نتيجة فكّ ارتباطهما قبل عامٍ من نهاية العقد، يُمكن لريكاردو الابتعاد لعامٍ عوضًا عن العمل على إيجاد فريقٍ جديد أو لعب دور سائقٍ احتياطي.

يأتي ذلك في حال عدم توصّله إلى أيّ اتفاق للانضمام إلى ألبين، التي من غير المرجّح أن تتعاقد معه بعد مغادرته المفاجئة للانضمام إلى مكلارين، أو الاتّجاه إلى هاس أو ويليامز.

ونشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانيّة تقريرًا أشارت فيه إلى أنّ لعب دور السائق الاحتياطي لمرسيدس في 2023 خيارٌ بالنسبة لريكاردو.

وعندما سُئل حول ذلك في المؤتمر الصحفي عشيّة انطلاق مجريات جائزة إيطاليا الكبرى، قال هاميلتون: "أعتقد بأنّه يجب أن يتسابق برأيي".

وأضاف: "إنّه موهوبٌ جدًا ولا يتناسب معه دور سائق احتياطي، وقد كسب حقّ التواجد بيننا والتسابق معنا".

وأكمل: "لكن في حال كان جزءًا من فريقنا فسيكون ذلك رائعًا بالتأكيد. لكنّ دور السائق الثالث ليس الأفضل له. لو كنت أدير أعماله فسيتسابق".

كما سُئل ريكاردو عن ذلك التقرير، وقال أنّه "يُقيّم كلّ شيء حقًا بشأن مستقبله".

وقال الأسترالي: "الحقيقة هي أنّني أبقي على كلّ خيارات مفتوحة ليس للعام المقبل فقط بل للمستقبل كذلك. لا أعلم بعد ما سيكون عليه العام المقبل. ومثلما قال لويس فإنّني أريد التسابق".

وأكمل: "هذه فترة صعبة في مسيرتي، لكنّها لم تُقلّل من حبّي للرياضة والرغبة في التواجد هنا والمنافسة".

وأردف: "من الواضح أنّ هناك الكثير من الأحاديث التي تدور حول العام المقبل وما بعده، لكنّني لا أزال غير متأكّدٍ ممّا سيكون عليه ذلك".