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هاميلتون: درجات الحرارة "القاتلة" في إسبانيا قاسية على الإطارات

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هاميلتون: درجات الحرارة "القاتلة" في إسبانيا قاسية على الإطارات
14-08-2020

قال لويس هاميلتون أنّ درجات الحرارة "القاتلة" خلال حصص التجارب الحرّة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى قاسية على الإطارات في ظلّ مخاوف من تكرار مشاكل الشروخ التي ضربت مرسيدس في سيلفرستون.

تصدّر هاميلتون حصّة التجارب الحرّة الثانية على حلبة برشلونة اليوم الجمعة أمام زميله فالتيري بوتاس، في الوقت الذي تمتّعت فيه مرسيدس بأفضليّة 0.8 ثانية أمام أقرب ملاحقاتها.

لكنّ الفريق بقي قلقًا إزاء إدارة الإطارات بعد أن أدّت الأجواء الحارة إلى مواجهة الفريق لمشكلة شروخٍ حادة ضمن جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، لتتلقّى مرسيدس هزيمتها الأولى هذا الموسم على يد ريد بُل.

ومع اقتراب حرارة سطح المسار من 50 درجة مئويّة خلال التجارب الثانية اليوم الجمعة، فقد كانت مهمّة هاميلتون صعبة داخل قمرة قيادته.

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وقال البريطاني: "كان الوضع صعبًا على الحلبة".

وأضاف: "هذه الأجواء الأكثر حرارة على الإطلاق، لا أعتقد بأنّنا زرنا إسبانيا عندما كانت الأجواء بهذه الحرارة. نتواجد هنا عادة في فبراير ومارس ومن ثمّ في بداية مايو".

وأكمل: "إنّها أجواء رائعة، لكنّها قاتلة في السيارة، إنّها قاسية على الإطارات كذلك".

وأردف: "لكن كان اليوم مقبولًا. كان يومًا جيّدًا. خاصة الحصّة الثانية بالنسبة لي، وكذلك المسافات الطويلة، يبدو الأداء متقاربًا جدًا بيننا وبين ريد بُل، لذا أعتقد بأنّ السباق سيكون متقاربًا".

وقال هاميلتون أنّ درجات الحرارة العالية ستُغفل بعض المكاسب التي حقّقها الفريق من خلال التحديثات التي اعتمدها على سيارته "دبليو11" منذ التواجد على الحلبة في التجارب الشتويّة.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ هذه الحرارة ستُغفل الكثير من تلك التحديثات. الإطارات ليست سعيدة في هذه الأجواء، لذا فإنّك تنزلق على المسار ببساطة".

وكانت بيريللي قد جلبت الإطارات الأكثر قساوة من تشكيلتها لجولة إسبانيا، لكنّ الفرق لا تزال تتوقّع مواجهة سباقٍ صعب على صعيد إدارة الإطارات بسبب الحرارة.

وفي حين أنّ هاميلتون لم يُواجه أيّة شروخٍ على إطارات في تجارب الجمعة، إلّا أنّه أشار إلى أنّ فريقه لم يُواجه تلك المشكلة كذلك في التجارب الحرّة في سيلفرستون الأسبوع الماضي.

وقال: "لم أواجه أيّة شروخ، كما أنّنا لم نواجه أيّة شروخٍ يوم الجمعة الماضي".

وأضاف: "لا يُمكنني قول الكثير. شعرت بأنّ الوضع مقبول. سنعقد الاجتماع وسنرى موقعنا على ذلك الجانب".

واختتم بالقول: "لم تبدُ محاكاة المسافات الطويلة سيّئة. لا أعلم ما يُمكننا قطعه أكثر بالمقارنة مع ما يُمكن لريد بُل قطعه كذلك. سيُحدّث ذلك إن كنّا سنقتصر على وقفة صيانة واحدة أم سيكون سباقًا بوقفتَين".

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