هاميلتون: "دبليو11" أفضل سيارة قدّمتها مرسيدس

قال بطل العالم أنّ الحظيرة الألمانيّة حظيت بفكرة "واضحة ومختصرة" لما يجب تحسينه بالمقارنة مع سيارة 2019، وقد نجحت بالفعل في بلوغ تلك الأهداف.

لكنّه حذّر في ذات الوقت من أنّ على الفريق التواجد في أفضل مستوياته من أجل مجابهة أيّ تحدٍ يفرضه فريق ريد بُل في المجر.

وقال البريطاني: "أوّل لا أعتقد بأنّ هناك أيّ سيارة قدتها كان من السهل التعامل معها".

وأضاف: "ذلك بسبب الظروف والمنعطفات المختلفة على الدوام. هناك منعطفات تعمل فيها السيارة على نحوٍ جيّد، وأخرى لا. ولا يتغيّر ذلك مطلقًا".

وأكمل: "كانت هناك بعض السيارات التي وصفها توتو وولف بصعبة المراس في السابق، ربّما لم تكن تلك الكلمة التي استعملتها، لكن كان من الصعب التعامل معها في أغلب الأوقات".

وأردف: "لكنّ هذه مُحسّنة أكثر. عملنا بجهدٍ حقًا في العام الماضي، وكانت لدينا فكرة واضحة ومختصرة حول الجوانب التي أردنا تحسينها بالمقارنة مع سيارة 2019".

ثمّ تابع: "ذلك مردّه التواصل الرائع بين السائقين والفريق والمهندسين، وتطبيق ذلك على السيارة الآن. لكنّنا تواجدنا على حلبة واحدة، ولا يزال من الصعب استخراج لفّة مثاليّة من السيارة، لكنّني أعتقد بأنّ تلك هي الفورمولا واحد بشكلٍ عام. لكنّها أفضل سيارة حظينا بها حتّى الآن".

وحذّر هاميلتون من أنّ الوضع قد يختلف في المجر التي لا تتطلّب فيها الحلبة الكثير على صعيد السرعة على الخطوط المستقيمة، ما قد يسمح لريد بُل بالتمتّع بالمزيد من الأداء.

وقال: "من الواضح أنّ طبيعة الحلبة مختلفة عن حلبة الأسبوع الماضي ولا تتطلّب الكثير من الطاقة، بل تتمحور حول الارتكازيّة والكفاءة. لذا إذا ما نظرنا إلى الأعوام الماضية هنا فقد حظيت ريد بُل بأداء جيّد".

وأكمل: "ستُقرّب هذه الحلبة الأداء بين الفرق وسنُواجه تحديًا حقيقيًا. ستكون معركة جيّدة. قدّموا أداءً رائعًا في النمسا وأعتقد بأنّهم أقوياء في السباق. أعتقد بأنّهم سيكونون أفضل حالًا على هذه الحلبة. سنحتاج لتقديم أفضل مستوياتنا".

كما شاطره زميله فالتيري بوتاس الرأي بأنّ السيارة كانت جيّدة منذ أن وطأت الحلبة لأوّل مرّة.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّنا بدأنا الموسم بطريقة جيّدة جدًا على صعيد فهم السيارة. تعلّمنا الكثير بين أوّل سباقين بالرغم من أنّهما على ذات الحلبة، لكنّنا اكتشفنا المزيد بالرغم من ذلك".

وأكمل: "من الواضح أنّنا لا نزال في مرحلة مبكّرة، سنكتشف المزيد الآن على حلبة مختلفة. لكن لديّ شعورٌ جيّدٌ بأنّنا نسير في الدرب الصحيح. لا توجد الكثير من المشاكل في الوقت الحاضر".