هاميلتون: خطأ خطّ الحظائر في سوتشي "ليست له علاقة بالضغط"

لم يُشارك فيرشتابن سائق ريد بُل في تصفيات سوتشي بشكلٍ فعلي بالنظر إلى العقوبة التي تلقاها نتيجة تغييره لوحدة طاقته والتي ستعني انطلاقه من آخر الترتيب.

وقال هاميلتون أمسٍ الجمعة أنّ على مرسيدس استغلال الفرصة في روسيا، لكنّ بطل العالم سبع مرّات فرّط في قطب الانطلاق الأوّل بعد نهاية فوضويّة للتصفيات شهدت اكتفاءه بالمركز الرابع.

وجاء ذلك بعد خطأ في دخوله خطّ الحظائر للانتقال إلى إطارات ملساء شهد اصطدامه بالجدار الجانبي وكسر جناحه الأمامي، وهو ما تسبّب في توقفٍ طويل لتغيير جناحه. ومن ثمّ انزلق البريطاني في نهاية الحصّة إثر معاناته على إطاراته الباردة.

لكنّ هاميلتون فنّد اعتبار خطئه نتيجة لأيّة ضغوطات ضمن معركة اللقب مع فيرشتابن الذي يتقدّم عليه بخمس نقاط في بطولة السائقين.

وقال البريطاني: "ليس لهذا علاقة بالضغط بكلّ صدق. لم يكن سيناريو ضغط. الأخطاء تحدث ببساطة".

وقال هاميلتون أنّ الانتقال السريع الضروري من إطارات "انترميديت" إلى إطارات الطقس الجاف تسبّبت في دخوله خطّ الحظائر بسرعة، كونه "علم أنّه سيحتاج للتواجد على الحلبة لأطول وقتٍ ممكن".

وقال في هذا الصدد: "يُمكنك أن تكون بطيئًا عادة أثناء دخولك لخطّ الحظائر. كانت الحلبة تجفّ وكان التماسك جيّدًا، ودخلت وكنت أسرع من المعتاد وفقدت السيطرة على القسم الخلفي وانزلقت نحو الجدار".

وأكمل: "ذلك مخجلٌ بالطبع، أنا محبطٌ من نفسي، لكن تحدث تلك الأشياء. نرتكب جميعًا بعض الأخطاء، وبالطبع ليس ذلك ما تتوقّعه من بطلٍ للعالم".

كما شاطر توتو وولف مدير فريق مرسيدس رأي هاميلتون، قائلًا أنّ الخطأ ليست له علاقة بالمعركة على اللقب.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ ذلك لم يكن بسبب الضغط، لأنّه كان من الواضح أنّ ماكس سينطلق من الخلف".

وأضاف: "لا أعلم لماذا حدث ذلك. لا أعتقد بأنّه ضغط البطولة. ولم يكن السائق الوحيد الذي ارتكب خطأً".

وسيهدف هاميلتون لتحقيق انتصاره الـ 100 منطلقًا من المركز الرابع، وأشار إلى أنّ مستويات نجاحه الكاسرة للأرقام القياسيّة تجعل تلك الأخطاء بارزة أكثر.

وقال حيال ذلك: "المشكلة أنّك عندما تحظى بالنجاحات التي لديّ، فإنّ أيّ شيء سوى الأداء المثالي يبدو كارثيًا".

وأضاف: "أنا بشر. اتصل بي والدي لاحقًا وتحدّثنا حول ذلك. وتجاوزنا كلّ شيء. سأعيد التركيز غدًا وآمل أن نحظى بسباق جيّد".