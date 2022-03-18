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هاميلتون خاض "اجتماعاً جيداً" مع رئيس "فيا" وسط ترقب تحقيق سباق أبوظبي

قال لويس هاميلتون أنه يتوجب على الفورمولا واحد التحلي بالشفافية حيال ما خلص إليه تحقيق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في مجريات سباق أبوظبي الختامي للموسم الماضي، بعد اجتماع "جيد" مع محمد بن سُليّم رئيس "فيا".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون خاض "اجتماعاً جيداً" مع رئيس "فيا" وسط ترقب تحقيق سباق أبوظبي

سيعقد المجلس العالمي لرياضة السيارات هذا الأسبوع قبيل انطلاق جولة البحرين الافتتاحية لموسم 2022، من أجل مناقشة ما خلص إليه تحقيق "فيا" في كيفية إدارة سباق أبوظبي الختامي، والذي نجح خلاله ماكس فيرشتابن بهزيمة هاميلتون في اللفة الأخيرة التي تلقب إعادة انطلاق السباق.

وكان البريطاني قد صرح مؤخراً عن أمله بالكشف الكامل عن التقرير كي يطلع المتابعون بالكامل على ما جرى بعد أن فشل مايكل ماسي مدير السباقات السابق بالامتثال للقوانين الرياضية.

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وليس من المعلوم بعد إن كان سيتم كشف التقرير بالكامل أو بعضاً منه. لكن هاميلتون أوضح أنه التقى مع بن سُليّم في البحرين. حيث أكد على أهمية شفافية الرياضة في مثل هذه الأمور.

فقال: "خضت اجتماعاً جيداً مع بن سُليّم الليلة الماضية، حيث عبر عن اتفاقه بأن هذا هو الاتجاه الذي يجب أن تسلكه الرياضة".

وأكمل: "أتطلع قدماً كي يدرك الناس أن الرياضة تتحلى بالشفافية وأننا نتعلم مما حصل في الماضي، وسنحقق الخطوات المطلوبة للتحسّن".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: إريك جونيوس

وكانت "فيا" قد أعلنت عن عدة إجراءات لكيفية إدارة السباقات على ضوء ما جرى. إضافة إلى قرار عزل ماسي من منصبه وتوكيل عمله إلى مديرين اثنين يتناوبان في المهام هما نيلز ويتيش وإدواردو فريتاس.

بالمقابل، اختلفت آراء السائقين حيال فكرة الكشف عن نتائج التحقيق. حيث يشعر فيرشتابن أنه لا ضرورة للكشف الكامل عنه، وهذا ما دعمه كذلك فرناندو ألونسو سائق ألبين

أما جورج راسل زميل هاميلتون فيرى بأنه "من الضروري للغاية" الكشف بأسرع وقت ممكن عن نتيجة ذلك التحقيق.

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