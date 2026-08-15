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هاميلتون "خائب الأمل" من الحال الذي وصلت إليه السباقات

أكد لويس هاميلتون أن الإثارة الخاصة التي يشعر بها خلال المعارك المتقاربة في الفورمولا 1 غابت في بعض سباقات هذا الموسم.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

مع القوانين الجديدة، اضطر السائقون إلى التكيف مع مفهوم جديد للسيارة، حيث تأتي 50% من القوة من أنظمة البطاريات، بعد أن كان هذا الرقم يبلغ نحو 20% فقط في موسم 2025. 

وفي الموسم الحالي، بات يتعين على السائقين حتى استخدام المكابح في بعض المنعطفات التي تُؤخذ بأقصى سرعة لإعادة شحن البطارية ومنع السيارة من فقدان قوتها على المقاطع المستقيمة. 

وأصبح حدوث مثل هذه الحالات في ظل القوانين الجديدة نقطة انتقاد رئيسية من جانب العديد من السائقين منذ بداية الموسم.

وتراجع الإحساس بالمنافسة بشكل ملحوظ، خصوصًا على الحلبات السريعة مثل ألبرت بارك وسوزوكا وسيلفرستون وسبا. 

حتى أن فرناندو ألونسو وصف المنعطفات عالية السرعة مثل منعطفات "إس" في سوزوكا أو ماغتس وبيكيتس في سيلفرستون بأنها تحولت إلى "محطات شحن" للسيارات.

وعلّق هاميلتون على الوضع، موضحًا أنه يشعر بالحزن بسبب الطريقة التي أصبحت بها مهاراته في القيادة مهددة بالتراجع. 

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حيث قال بطل العالم سبع مرات في تصريح للصحافة: "الحالة الحالية للسباقات تزعجني تمامًا".

وأكمل: "سوزوكا وألبرت بارك وسيلفرستون هي الحلبات التي أتطلع إليها أكثر من غيرها في روزنامة البطولة".

وأردف: "موناكو مكان رائع، وبلد جميل، وحلبة تعكس تمامًا إثارة التجارب التأهيلية، بغض النظر عن السيارة التي تقودها".

واسترسل: "مع ذلك، فهي الجزء الأقل متعة من ناحية السباقات، لأنك لا تستطيع التجاوز. شغفي الشخصي ليس التجارب التأهيلية؛ أنا أريد فقط أن أتسابق".

وأكمل: "الإثارة تأتي من المنافسة، ومن التسابق جنبًا إلى جنب، ومن محاولة التفوق على منافسيّ على الحلبة بذكائي ومهاراتي في القيادة، ومن الشعور بذلك الضغط والاضطرار إلى الدفاع عن نفسي".

واختتم: "بالنسبة إليّ، هذا هو السباق بالضبط، وهذا ما أبحث عنه. ولهذا السبب، عندما نذهب إلى حلبات لا تتوفر فيها هذه الفرصة، يكون شعور الرضا الذي أحصل عليه مختلفًا".

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