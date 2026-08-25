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هاميلتون حول العطلة الصيفية: "كانت الأكثر اختلافًا على الإطلاق"

أكد لويس هاميلتون أنه يشعر بأنه "أكثر لياقة من أي وقت مضى" بعد العطلة الصيفية.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

قبل جائزة هولندا الكبرى، تحدث لويس هاميلتون عن مجموعة من المواضيع، بدءًا من تجديد ماكس فيرستابن عقده مع ريد بُل وتقدم فيراري هذا الموسم، وصولًا إلى أدائه الشخصي وهدفه المتمثل في تحقيق أول انتصار له في الفورمولا 1 على حلبة زاندفورت.

وأكد هاميلتون إنه لم يتفاجأ في البداية بقرار فيرستابن البقاء مع ريد بُل حتى عام 2030.

حيث قال بطل العالم سبع مرات: "لم أفكر في الأمر كثيرًا في الواقع، لذا لا، لست متفاجئًا جدًا".

وأكمل: "أعتقد أنه مع فريق رائع. لقد كان معهم لفترة طويلة جدًا جدًا. وهم يواصلون التحسن باستمرار. إنه مكان رائع حقًا للعمل والتواجد فيه".

وأردف: "يقول الناس دائمًا أنه من السهل البقاء في المكان الذي يشعرون فيه بالراحة. هذا خيارهم، وليس خيارًا سيئًا".

وعند تقييمه لتقدم فيراري في النصف الأول من الموسم، أكد هاميلتون أن مرسيدس حققت أيضًا خطوات كبيرة طوال الموسم، وإن طريقة العمل داخل الفريق قد تحسنت.

حيث قال: "نحتاج إلى مواصلة تطوير سيارتنا. هناك بالتأكيد العديد من المجالات التي نحتاج إلى تحسينها، لكننا قطعنا شوطًا طويلًا. أنا فخور جدًا بالتقدم الذي أحرزناه طوال الموسم".

وأردف: "لقد جعلت اللوائح الجديدة الأمر تحديًا كبيرًا لكل فريق. وبطبيعة الحال، ارتكب الجميع أخطاء. علينا فقط مواصلة السعي نحو التحسن".

وتابع: "لدى الجميع في الفريق حافز كبير ويركزون بشكل كامل. من الرائع حقًا رؤية هذا القدر من الإيمان داخل الفريق. نحن نضيف باستمرار إلى أدائنا ونواصل تحسين السيارة".

وأكمل: "لا أعتقد أنه كان بإمكاني طلب المزيد من الفريق. نحتاج فقط إلى محاولة تنفيذ كل شيء بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم".

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وعندما سُئل عن سبب شعوره بأنه أسرع وأكثر سعادة مقارنة بجائزة هولندا الكبرى العام الماضي، كشف هاميلتون إن الأمر لم يكن نتيجة عامل واحد.

حيث قال: "إنها مجموعة من أشياء كثيرة. أجرينا الكثير من التغييرات على السيارة. الأمر ليس متعلقًا بشيء واحد فقط، بل بكل قطع الأحجية". 

وأضاف: "غيرنا الكثير من الأشياء. كانت هناك تغييرات في العديد من المجالات، بدءًا من الهندسة وصولًا إلى العمليات، ونحن الآن في وضع أفضل. أعتقد أن لدينا تعاونًا رائعًا في الوقت الحالي".

وأردف: "استغرق الأمر منا نحو عام للعثور على إيقاعنا معًا، لكنني أعتقد أننا حققنا ذلك الآن. أعتقد أننا وجدنا المعادلة الصحيحة. والآن نركز عليها بشكل أكبر ونواصل التحسن".

وأوضح هاميلتون أن الفترة التي قضاها خلال العطلة الصيفية كانت مختلفة جدًا عن العطلات الصيفية الأخرى في مسيرته: "كانت العطلة الصيفية الأكثر اختلافًا التي عشتها على الإطلاق طوال مسيرتي في الفورمولا 1".

وأكمل: "عادة ما تأخذ استراحة لمدة أسبوع أو أسبوعين. تحتفل قليلًا وأشياء من هذا القبيل. لكنني رأيت هذا الأمر حقًا كفرصة للارتقاء بمستواي. تدربت لمدة ثلاثة أسابيع".

وأضاف: "خلال ما يقرب من 20 عامًا قضيتها هنا، لم أعد من عطلة صيفية بهذه اللياقة من قبل".

واختتم: "أشعر بالتأكيد بالانتعاش. إنه شعور مختلف. أشعر بطاقة أكبر أكثر مما أشعر بالاسترخاء".

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