هاميلتون: حلم الاحتفال على منصة التتويج هو حافزي في الفورمولا واحد
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن الحلم بالعودة إلى قمة منصة التتويج مع مرسيدس كان أحد أهم العوامل التي أبقته ملتزماً بالمنافسة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
لم يحقق بطل العالم سبع مرات أي انتصار منذ فوزه في السعودية موسم 2021، مباشرة قبل السباق الختامي المثير للجدل في أبوظبي والذي خسر فيه اللقب لصالح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
ورغم الصعوبات التي واجهت سعي مرسيدس للعودة إلى القمة مجدداً في حقبة المؤثرات الأرضية - التي تهيمن عليها ريد بُل حتى الآن - لكن حافز هاميلتون لم يتأثر.
حيث أوضح أن فيض المشاعر الناتج عن الوقوف على عتبة منصة التتويج الأولى، يبقيه في تعطش دائم لتقديم المزيد.
حيث قال: "إنه الحلم بالوقوف على العتبة الأولى ورؤية فريقك".
وأكمل: "إحدى أروع اللحظات هي الوقوف والنظر إلى خلفي لرؤية علم الموطن يرتفع، ورؤية الفريق".
وتابع: "أذكر أول فوز لي مع الفريق (المجر 2013). لديّ صورة معينة لسباق أستراليا 2015 مع الفريق والدموع - من الرائع حقاً أن تكون جزءاً من ذلك".
وأضاف: "قوة هذه اللحظة تلعب دوراً هائلاً وراء حافزي. الفوز بلقب العالم دافع هائل. مواصلة البناء مع الفريق والسعي للأمام".
وأردف: "لا أعلم إلى متى قد يستمر ذلك لكنني أحاول المواصلة، وذلك يعني أنني سأواصل السعي".
وتعلق مرسيدس آمالها على مقاتلة الموسم المقبل بتصميمها الجديد بالكامل، وذلك بعد فشل المبدأ التصميمي الذي بدأت به موسم 2023 المنصرم.
ولعل هذا هو أكبر تحدٍ تواجهه مرسيدس منذ عودتها إلى الفورمولا واحد كفريق مصنعي في 2010.
"حين انضممت، كان هناك شعور بالحماسة. كنا نتوقع بداية سيئة لأننا لم نحظَ بالكثير من النجاحات. كنت شخصاً جديداً مع الفريق وكنت أحاول التعمق في التفاصيل وبناء العلاقات مع الجميع وذلك نوع مختلف من الحماسة" قال هاميلتون.
وأكمل: "الآن، بتنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات وتجمعنا علاقات رائعة".
وتابع: "أعتقد أن المشاهدين لا يقدّرون أن الجميع في الفريق بعيدون عن عائلاتهم ومنازلهم لفترات طويلة، ويفتقدون لأطفالهم".
واختتم: "تشاهد مستويات طاقة الجميع ترتفع وتنخفض وتحاول ملء الفراغ إن وجد، والعكس بالعكس. هذا ما يقوم به الفريق".
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