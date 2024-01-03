اشترك
فورمولا 1
أخبار

هاميلتون: حلم الاحتفال على منصة التتويج هو حافزي في الفورمولا واحد

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن الحلم بالعودة إلى قمة منصة التتويج مع مرسيدس كان أحد أهم العوامل التي أبقته ملتزماً بالمنافسة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

Updated
لويس هاميلتون، مرسيدس

لم يحقق بطل العالم سبع مرات أي انتصار منذ فوزه في السعودية موسم 2021، مباشرة قبل السباق الختامي المثير للجدل في أبوظبي والذي خسر فيه اللقب لصالح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

ورغم الصعوبات التي واجهت سعي مرسيدس للعودة إلى القمة مجدداً في حقبة المؤثرات الأرضية - التي تهيمن عليها ريد بُل حتى الآن - لكن حافز هاميلتون لم يتأثر.

حيث أوضح أن فيض المشاعر الناتج عن الوقوف على عتبة منصة التتويج الأولى، يبقيه في تعطش دائم لتقديم المزيد.

حيث قال: "إنه الحلم بالوقوف على العتبة الأولى ورؤية فريقك".

وأكمل: "إحدى أروع اللحظات هي الوقوف والنظر إلى خلفي لرؤية علم الموطن يرتفع، ورؤية الفريق".

وتابع: "أذكر أول فوز لي مع الفريق (المجر 2013). لديّ صورة معينة لسباق أستراليا 2015 مع الفريق والدموع - من الرائع حقاً أن تكون جزءاً من ذلك".

وأضاف: "قوة هذه اللحظة تلعب دوراً هائلاً وراء حافزي. الفوز بلقب العالم دافع هائل. مواصلة البناء مع الفريق والسعي للأمام".

وأردف: "لا أعلم إلى متى قد يستمر ذلك لكنني أحاول المواصلة، وذلك يعني أنني سأواصل السعي".

اقرأ أيضاً:

وتعلق مرسيدس آمالها على مقاتلة الموسم المقبل بتصميمها الجديد بالكامل، وذلك بعد فشل المبدأ التصميمي الذي بدأت به موسم 2023 المنصرم.

ولعل هذا هو أكبر تحدٍ تواجهه مرسيدس منذ عودتها إلى الفورمولا واحد كفريق مصنعي في 2010.

"حين انضممت، كان هناك شعور بالحماسة. كنا نتوقع بداية سيئة لأننا لم نحظَ بالكثير من النجاحات. كنت شخصاً جديداً مع الفريق وكنت أحاول التعمق في التفاصيل وبناء العلاقات مع الجميع وذلك نوع مختلف من الحماسة" قال هاميلتون.

وأكمل: "الآن، بتنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات وتجمعنا علاقات رائعة".

وتابع: "أعتقد أن المشاهدين لا يقدّرون أن الجميع في الفريق بعيدون عن عائلاتهم ومنازلهم لفترات طويلة، ويفتقدون لأطفالهم".

واختتم: "تشاهد مستويات طاقة الجميع ترتفع وتنخفض وتحاول ملء الفراغ إن وجد، والعكس بالعكس. هذا ما يقوم به الفريق".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد
المقال التالي راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد

راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس
More from
مرسيدس
بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس

بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس

فورمولا 1

بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس

وولف يتخذ موقفاً صارماً من أداء مرسيدس قبل حقبة القوانين الجديدة في 2026

وولف يتخذ موقفاً صارماً من أداء مرسيدس قبل حقبة القوانين الجديدة في 2026

فورمولا 1

وولف يتخذ موقفاً صارماً من أداء مرسيدس قبل حقبة القوانين الجديدة في 2026 وولف يتخذ موقفاً صارماً من أداء مرسيدس قبل حقبة القوانين الجديدة في 2026

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024 فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

هاميلتون: حلم الاحتفال على منصة التتويج هو حافزي في الفورمولا واحد

هاميلتون: حلم الاحتفال على منصة التتويج هو حافزي في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

هاميلتون: حلم الاحتفال على منصة التتويج هو حافزي في الفورمولا واحد هاميلتون: حلم الاحتفال على منصة التتويج هو حافزي في الفورمولا واحد

راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد

راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك