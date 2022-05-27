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هاميلتون: حلبة موناكو ذات مطبّات كثيرة

وصف لويس هاميلتون سائق مرسيدس في الفورمولا واحد تجاربه في موناكو بـ "الافعوانيّة الأكثر تقلّبًا" التي اختبرها في الفورمولا واحد، وذلك بعد يومٍ أوّلٍ صعبٍ من مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى.

هاميلتون: حلبة موناكو ذات مطبّات كثيرة

عانى بطل العالم سبع مرّات وزميله جورج راسل من نصيبهما من المصاعب في شوارع مونتي كارلو اليوم الجمعة في ظلّ معاناة سيارة "دبليو13" من ارتدادات حادة.

وبحديثه عن يومه الذي أنهاه في المركز الـ 12 في الحصّة الثانية الأسرع، قال هاميلتون: "كانت هذه الحلبة الأكثر مطبّات التي قدت عليها طوال حياتي".

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وقال هاميلتون أنّ خصائص الإعدادات الصلبة لسيارات 2022 لم تُسهّل مهمّته، حيث كشف زميله راسل أنّه واجه ارتفاع الإطارَين الأماميين عن الأرض معًا في بعض الأوقات.

وقال راسل الذي حلّ سادسًا في الحصّة الثانية: "هناك أقسامٌ ترتفع فيها الإطارات الأماميّة. الإعدادات قاسية جدًا لدرجة يرتفع فيها الإطاران الأماميان عن الأرض عند المنعطف الخامس. وكذلك بعض المناطق الأخرى".

وأضاف: "الوضع صعب، ولا أعلم ما يُمكننا فعله أكثر مع السيارة. نقوم بكلّ ما في وسعنا لمحاولة تسهيل القيادة ومنحنا المزيد من الثقة".

وأردف: "سيعمل الشباب على السيارة هذه الليلة وسنرى ما سيحدث غدًا".

وقال هاميلتون أنّه يشعر بأنّ الجيل الحالي من السيارات مختلفٌ جدًا عمّا كان يذكره حيال جائزة موناكو الكبرى في السابق.

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