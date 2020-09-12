هاميلتون: حلبة موجيللو "لا تترك مجالاً للعب"

أكمل البريطاني سائق مرسيدس اليوم الأول للتجارب الحرة خلف زميله فالتيري بوتاس، لكنه أشار إلى وجود مجال إضافي للتحسن.

ويرى هاميلتون أن الحلبة تحمل في طيّاتها بعض التحديات الجدية والمخاطر.

فقال: "لا مجال للعب هنا. إنها حلبة جدية جداً، جداً. جميع منعطفاتها متوسطة إلى مرتفعة السرعة، كما أنك لا تخفض نسبة السرعة إلى أقل من الثالثة أو الرابعة، لذا فإنها حلبة سريعة جداً".

وأكمل: "ليس هناك الكثير من مناطق الخروج الآمن، وبشكل خاص عند المنعطفين الثامن والتاسع. كنت أنظر إلى مقاطع الإعادة وأشاهد السرعات التي نخوض بها المسار. أنا فقط أدعي كي تصمد الإطارات طوال السباق".

ويشعر هاميلتون أن منعطفي أرابياتا يشبهان المنعطف الثامن في حلبة تركيا الذي يحمل الكثير من التحدي للسائقين.

فقال: "أكاد أشعر أنهما مشابهان لحلبة تركيا. منعطفات مذهلة السرعة أعتقد أنها 6-7-8-9".

وتابع: "لا بد من القول أنها تحمل الكثير من التحدي. إنها تجربة رائعة. لكنها ستكون صعبة على الإطارات".

من جهة أخرى، كشف هاميلتون أنه لم يصل بعد إلى الحدود القصوى لسيارته، معترفاً أنه كان يقود ضمن حدود معينة، خاصة خلال القسم الأول للمسار.

فقال: "أنا أحاول الضغط إلى الحدود القصوى، وأعتقد أن هناك مقاطع مثل المقطع الأخير، نجحت في ذلك. وأنا مسرور للغاية حيال ذلك".

واختتم: "كان المقطعان الأول والثاني ضعيفين نوعاً ما بالنسبة لي، خاصة الأول. لذا هناك الكثير من المجال للتحسن. كان ماكس (فيرشتابن) وفالتيري سريعين للغاية هناك. لذا عليّ الكثير من الدراسة والتحليل على أمل التحسن".