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هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا

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هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا

يعتقد لويس هاميلتون بأنّ فارق النقاط مع زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس قد توسّع بسبب الحظ العاثر الذي عانى منه الفنلندي، واصفًا إيّاه "بأحد أقوى السائقين في البطولة".

اقتنص هاميلتون لقبه السابع في بطولة العالم للفورمولا واحد بانتصاره في جائزة تركيا الكبرى قبل أسبوعين، حيث وصل إلى صدارة يستحيل تعويضها أمام بوتاس قبل ثلاثة سباقات من نهاية الموسم.

وقد عانى بوتاس من أجل مُجاراة وتيرة زميله على مدار موسم 2020، حيث فاز بسباقين فقط بالمقارنة مع 10 انتصارات لهاميلتون، كما تقدّم عليه البريطاني بلفة كاملة في سباق تركيا.

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من جهته، صرّح بطل العالم لموسم 2009 جنسن باتون مؤخّرًا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ هاميلتون كان بحاجة إلى زميل أقوى بجواره إذا ما كان سيواجه تحديًا حقيقيًا للمنافسة على اللقب.

لكن هاميلتون كان سريعًا في الإشادة ببوتاس قُبيل جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع، موضّحًا بأنّ الفنلندي "يحظى بأداء أقوى وأقوى مع كل موسم".

فقال: "علّقت وسائل الإعلام على «بوتاس، النسخة الثانية»، وهذا حقيقي. فكل عام بوسعكم رؤيته يتقدم أكثر ويقلّص الفارق في محاولة لرفع مستوى المنافسة في العديد من الجوانب المختلفة".

وأضاف: "رأيتم هذا العام، حيث أنّه وبينما وصل فارق النقاط إلى وضعه الحالي، لكن إذا نظرتم إلى العديد من حصص التصفيات، فقد كانت الفوارق هامشية وضئيلة. لذا فإنّ إغلاق الفارق في التصفيات أمر قام به بالفعل، وهو ما صعّب من مهمتي".

وتابع: "فيما يتعلق بالسباق، وعلى نحوٍ طبيعي، بمقدوركم كذلك رؤية ثبات الأداء الذي حظيت به هذا العام والذي كان العامل الأساسي في صُنع الفارق. لكن المنافسة كانت قريبة للغاية في كامل نهاية الأسبوع. بالطبّع هنالك فارق بسبع نقاط بين المركزين الأول والثاني، وذلك على نحوٍ ثابت وعلى مدار فترة من الزمن يخلق ذلك الفارق في النهاية".

وأكمل: "عانى فالتيري من الحظ العاثر هذا العام، ولا سيّما مع مشاكل الموثوقيّة، وهذا يجعل فارق النقاط هذا يبدو أكبر حتى مما هو عليه".

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كما دعا هاميلتون مجتمع الفورمولا واحد أن يمنح بوتاس تقديرًا أكبر على إنجازاته، معترفًا بأنّه لم يكن السائق الأسهل لمواجهته.

فقال: "عندما أقول بأنّ الناس بحاجة لمنح فالتيري التقدير الذي يستحقه، أعتقد بأنّ عليهم أن يتذكروا من ينافس في مواجهته. ليس من السهل أن تكون زميلي، لكنّه يخوض كل جولة بذات الذهنية، لا يتذمّر مطلقًا بأنّ أمرًا ما خاطئ حيال السيارة، دومًا ما يفكّر بأنّ عليه القيام بعمل أفضل".

واختتم: "لا أعرف أي سائق آخر يفعل ذلك هنا، وأعتقد بأنّ ذلك أمر نتشاركه سويًا. نأتي إلى كل جولة بذهنٍ صافٍ وأعتقد أنّه على ذلك الصعيد أحد أقوى السائقين على الساحة".

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