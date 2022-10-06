هاميلتون: حظوظ مرسيدس بلقب 2021 تأثرت بعدم اعتماد تحديثات بقيمة نصف مليون دولار

بعد عدة تأخيرات، تتجه "فيا" للإعلان عن نتائج الكشوفات المالية للفرق يوم الاثنين الذي يلي جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

ويجب على الفرق جميعها الامتثال لسقف النفقات البالغ 145 مليون دولار أمريكي، حيث ستصدر "فيا" شهادات امتثال لكل فريق التزم بالقانون، بينما ستطبق عقوبات بحق المخالفين.

لكن وبعد تسريبات أن هناك فريقين قد خرقا السقف: ريد بُل وأستون مارتن، اشتعل الجدل حيال ما قد يحصل بالفعل نتيجة لذلك.

ونفت ريد بُل وأستون مارتن صحة هذه التسريبات بينما طالب ماكس فيرستابن من الفرق الأخرى "إغلاق أفواههم" حيال المسألة التي لم تبتّ "فيا" بصحتها بعد.

وحين سُئِل إن كانت خرق أي فريق لذلك القانون سيُضر بالفورمولا واحد ككل، أجاب هاميلتون: "بالتأكيد، لأن هذا تشكيك بقيمنا ونزاهتنا كرياضة".

وأكمل: "أذكر العام الماضي، وكسائق، فإنك تطالب على الدوام بالتحديثات. أذكر أننا في سيلفرستون اعتمدنا آخر حزمة تحديثات، وكانت تعادل ثلاثة أعشار الثانية تقريباً. أنا واثق أن تكلفتها لم تتجاوز مليون دولار".

وأكمل: "أذكر أننا كنا بحاجة للمزيد من التحديثات، لكننا كنا نرى تحديثات متواصلة لفريق ريد بُل لسيارتهم. كنت أفكر في نفسي ’يا إلهي، سيكون من الصعب هزيمتهم إن واصلوا جلب التحديثات’".

وأضاف: "لو أنفقنا نصف مليون إضافية، لكنا في وضع مختلف في بعض السباقات اللاحقة، لو جلبنا أرضية مختلفة، الأمر الذي كان بوسعنا فعله وبسهولة".

وتابع: "لكن هذا ليس من شيمنا، أنا ممتن لأن فريقنا ملتزم تماماً بالقوانين. الطريقة التي نعمل بها، والعمل الذي قاموا بها كان رائعاً. لا بد من أخذ المسألة بجدية".

بالمقابل، يأمل هاميلتون أن تعلن "فيا" نتائج الكشوفات مع تفاسير مناسبة كي يتمكن المتابعون والمشاركون من فهم ما جرى تماماً.

فقال: "أعتقد أنه أمر هام للغاية. علينا مواصلة الحفاظ على الشفافية أمام المتابعين من أجل نزاهة الرياضة".

وأردف: "لا أعلم ما يكفي عن الموضوع، هناك الكثير من النقاشات التي تجري. هناك أرقام مختلفة وتصريحات مختلفة".

واسترسل: "كنت أتوقع ظهور نتائج تلك الكشوفات بالفعل، وأعتقد أنهم أجّلوها لأنهم يريدون أخذ المسألة بجدية كاملة. أنا أثق تماماً بأن محمد بن سُليّم يأخذ المسألة بجدية كبيرة وسيقوم بما فيه مصلحة الرياضة".

واختتم: "أعتقد أنه سيكون من السلبي بالنسبة للرياضة، إن لم تتخذ الإجراءات المناسبة في حال وجود خرق. لكن سننتظر ونرى".

يشار إلى أن ريد بُل صرّحت أنها كانت ممتثلة بقانون سقف النفقات لموسم 2021.