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هاميلتون: حظر أوضاع المحرّك لن "يوفّر النتائج التي يرغبون بها"

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هاميلتون: حظر أوضاع المحرّك لن "يوفّر النتائج التي يرغبون بها"
من قبل:
13-08-2020

قال لويس هاميلتون أنّ الخطوة المنتظرة لحظر أوضاع الطاقة القصوى المستخدمة في التصفيات ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد "لن توفّر النتائج التي يرغب بها القائمون على البطولة" على صعيد التأثير على أداء مرسيدس.

أُعلمت فرق الفورمولا واحد بأنّ "فيا" ستُصدر توجيهًا تقنيًا جديدًا قبيل جائزة بلجيكا الكبرى الشهر الجاري سينجرّ عنه تشغيل جميع السيارات ضمن ذات وضع المحرّك في التصفيات والسباقات.

وتمّ تأويل هذه القرار على أنّه خطوة للتأثير على المكاسب الكبيرة التي تُحقّقها الفرق المتزوّدة بوحدات طاقة مرسيدس في التصفيات.

وعندما سُئل إن كان لدى مرسيدس الكثير لتخسره بالمقارنة مع المحرّكات الأخرى نتيجة هذه الخطوة، قال هاميلتون بأنّ ذلك لن يحدث.

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وقال البريطاني ضمن المؤتمر الصحفيّ لجائزة إسبانيا الكبرى الحدث الذي يسبق جولة سبا: "يعود ذلك في النهاية إلى حقيقة أنّ الشباب في فريقنا قد قاموا بعملٍ رائع على صعيد المحرّك".

وأضاف: "من الواضح أنّ هذه الخطوة جاءت لإبطائنا، لكنّني لا أعتقد بأنّهم سيحصلون على النتائج التي يريدونها، لذا لا بأس إن حدث ذلك".

كما قال هاميلتون بأنّ هذه الخطوة "ليست مفاجأة، كونهم يُحاولون إبطاء فريقه دائمًا. لكنّ ذلك لا يُغيّر الكثير".

وبحديثه إلى جوار هاميلتون، قال زميله فالتيري بوتاس بأنّ مرسيدس لم تكن قلقة إزاء هذه الخطوة، لكنّه عبّر عن قلقه إزاء إمكانيّة تسبّب هذه الخطوة في التقليل من فرص التجاوز في السباقات.

وقال الفنلندي: "من المستحيل معرفة ما يكسبه كلّ مصنّع محرّكات عندما يرفع طاقة محرّكه في التصفيات، وإن كنّا نكسب أكثر من الآخرين أم لا".

وأضاف: "لسنا في حالة هلع إزاء ذلك، إن كانت هذه القوانين ستُطبّق فسينطبق ذلك على الجميع".

وأكمل: "لكن عندما سمعت بذلك للمرّة الأولى هذا الصباح في الحقيقة، فأوّل ما فكّرت فيه هو تأثير ذلك على السباقات".

وأردف: "ذلك لأنّ لكلّ فريقٍ أوضاعًا مختلفة على صعيد ما يريد المجازفة به من ناحية اهتراء المحرّك. كذلك على صعيد الحفاظ على المحرّك عندما يكون لدينا حيّزٌ لفعل ذلك، ومن ثمّ من الناحية الاستراتيجيّة للسباق حيث يستخدم السائقون أوضاع المحرّك المختلفة للدفاع أو الهجوم".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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