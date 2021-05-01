هاميلتون "حصل على لفّة واحدة" في تصفيات بورتيماو "الفوضويّة"

دخل هاميلتون تصفيات بورتيماو متطلّعًا ليُصبح أوّل سائقٍ يصل عتبة الـ 100 قطب انطلاقٍ أوّل في تاريخ الفورمولا واحد.

لكنّ زميله فالتيري بوتاس تفوّق عليه بفارق 0.007 ثانية في القسم الثالث الحاسم.

وقال هاميلتون لاحقًا: "كانت حصّة صعبة، أعتقد بأنّها لم تكن سهلة على الجميع، خاصة مع ازدياد سرعة الرياح على هذا السطح الزلق".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع كان صعبًا على الجميع، كانت حصّة فوضويّة بالنسبة لي. لم يكن القسم الأوّل جيّدًا، وحظيت بلفّة واحدة جيّدة في الثاني، سأقول بأنّني حصلت على لفّة واحدة في كامل الحصّة".

وأردف: "كان القسم الثالث ضعيفًا. قام فالتيري بعملٍ رائع بالنظر إلى الظروف التي كنّا فيها".

وكان زمن هاميلتون البالغ 1:17.968 دقيقة في القسم الثاني على إطارات "ميديوم" أسرع بحوالي أربعة أعشارٍ من الثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل الذي سجّله بوتاس على إطارات "سوفت".

وحاولت مرسيدس إرسال سائقَيها على إطارات "ميديوم" في الطلعة الأخيرة في القسم الثالث، لكنّ أيًا منهما لم يتمكّن من تحسين زمنه.

وقال هاميلتون :"لا أعتقد بأنّ ذلك كان القرار الصائب في النهاية. الوضع صعب، وتروننا نكمل عدّة لفّات. الإطارات قاسية جدًا على هذه الحلبة، لذا لا تعمل بشكلٍ جيّد مع هذا السطح".

وأكمل: "لم نتمتّع بتماسك رائع في النهاية، لذا لم يكن بوسعنا تقديم أفضل لفّة".