هاميلتون: حسم اللقب مبكرًا يمنح مرسيدس "فرصًا مجانية"

اقتنص هاميلتون لقبه السادس في الفئة الملكة في السباق الأخير في أوستن، في حين حسمت مرسيدس لقب الصانعين في اليابان.

وقال البريطاني أنّ حسمه اللقب مبكرًا لم يغيّر في دوافعه الشخصية بالتوجّه إلى جائزة البرازيل الكبرى، ولا يجعل الوضع أسهل على الحلبة، لكنّه يمنحه وفريقه الفرصة لتجربة أمور جديدة من دون التأثير على الموسم.

"أملك مقاربة مختلفة تقريبًا الآن، إذ أنّه بمقدورنا أن نكون أكثر عدائية" قال هاميلتون.

وأضاف: "بوسعنا اختبار بعض الاستراتيجيات المختلفة والمقاربات التي نخوض بها نهاية الأسبوع. لدينا فرصتان مجانيتان لتجربة بعض الأمور الجديدة التي قد نحظى بها في الموسم المُقبل".

وتابع: "سنحظى العام المُقبل بتجارب أقلّ قبل السباق الافتتاحي، إذ أعتقد بأنّه سيكون لدينا ستّة أيام من التجارب الشتوية عوضًا عن ثمانية. لذا فإنّ كلّ أفضليّة مهما كانت صغيرة يكون بوسعك اكتسابها في تغيير الأمور والتأقلم وأن تكون ديناميكيًا قد تؤتي أكلها الموسم المُقبل. هذا هو هدفنا".

ويتمثّل أحد الاختلافات الأساسية في جانب العمليات لدى مرسيدس على حلبة إنترلاغوس في غياب مدير الفريق توتو وولف.

حيث آثر النمساوي التغيّب عن ذلك السباق، لتكون تلك المرّة الأولى التي يتغيّب فيها عن جائزة منذ موسم 2013، وذلك على إثر حسم الفريق للقب الثنائي وانشغاله ببعض الأعمال في أوروبا.

مع ذلك، قال هاميلتون - الذي مزح قائلًا بأنّ بوسعه الآن الحصول على نسمة من الهواء المنعش مع غياب وولف عن الحلبة - أنّ تأثير وولف ومشاركته من معقل الفريق سيعني أنّ الشعور سيكون مختلفًا بعض الشيء.

اقرأ أيضاً: وولف يتغيب عن أول سباق فورمولا واحد منذ 2013

"يملك توتو حضورًا استثنائيًا داخل هذا الفريق إلى حدّ أنّه حتّى وعند غيابه، ما يزال حاضرًا بتأثيره" قال هاميلتون.

وأكمل: "كل ما تمّ تأسيسه هنا يعود الفضل فيه إليه ولكّل الأشخاص الذين وضعهم في مواقعهم المناسبة. إذ ما يزال الجميع هنا يعملون بشكل طبيعي وكأنّه متواجد. الاختلاف فقط في أنّك لن تراه في خط الحظائر وخلال الاجتماعات".

واختتم: "لكنّني أعلم أنّه سيكون ضمن اجتماع في معقل الفريق في الجانب الآخر ويستمع لكلّ الأمور التي نقولها، إذ أرى بأنّ الجميع يتصرّفون على نحوٍ جيّد للغاية".

جديرٌ بالذكر أنّ مرسيدس تواجدت خلف فيراري وريد بُل في تجارب الجمعة على حلبة إنترلاغوس، حيث أثّرت الأمطار الغزيرة على مجريات الحصّة الأولى من التجارب الحرّة ولم يتمكّن هاميلتون من إكمال لفّة سريعة، بينما أكمل الحصّة الثانية في المركز الخامس خلف سيباستيان فيتيل، شارل لوكلير، ماكس فيرشتابن وزميله فالتيري بوتاس.