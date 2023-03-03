هاميلتون: حديث باتون وهيل عن اعتزالي "لا يفيد"
فنّد لويس هاميلتون التكهنات التي أدلى بها بطلا العالم جنسن باتون ودايمون هيل بأنه قد يتجه نحو الاعتزال، قائلًا بأن مثل هذه التعليقات "لا تفيد مطلقًا".
أدلى كل من باتون وهيل بذات الرأي حول أن هاميلتون قد يفقد اهتمامه بالرياضة إذا وجد نفسه مع سيارة مرسيدس غير تنافسية للموسم الثاني على التوالي.
هذا وينتهي عقد هاميلتون مع الفريق مع نهاية العام الجاري، حيث كان من الحتمي أن تبدأ التكهنات حول خططه طويلة الأمد في البطولة حتى قبل انطلاق السباق الأول من الموسم.
وعند سؤاله عن تعليقات باتون وهيل، قال هاميلتون: "في النهاية يقوم الناس باختلاق شائعات من دون حقائق، وذلك لا يفيد مطلقًا".
وأضاف: "وكنت تعتقد بأنهما وصلا إلى مرحلة يدركان فيها ذلك الآن. أتواجد مع مرسيدس منذ أن كنت بعمر الـ 13. وبعد أن واجهنا عامًا صعبًا مثلما حدث الموسم الماضي، فأنا ما أزال هنا. وسواء سنواجه موسمًا صعبًا هذا العام أم لا، فسأظل هنا".
وتابع: "أنا مقاتل، ونحن نقاتل كفريق. وأنا أحب تحدّي إيجاد الحلول، وما أزال أعتقد بأنني قادر على وضع السيارة في أماكن ربما بعيدة المنال عن الآخرين. وأنا أحب هذا التحدي".
وأكمل: "بالطبع أتمنى أن أبدأ الموسم مع سيارة رائعة، لكنه رحلة في النهاية، وأعتقد بأن ذلك يوضع في الحسبان. لذلك، لا تواجد عوائق أمام إتمام العقود بيننا".
واختتم: "تجمعني علاقة رائعة مع توتو (وولف) ومرسيدس، وندعم بعضنا البعض بشكل كامل. وأنا متحمس لأن نبني المستقبل سويًا".
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