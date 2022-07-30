هاميلتون: حجز مرسيدس للصفّ الأوّل في تصفيات المجر كان ممكنًا قبل عطل نظام "دي آر اس"
كان لويس هاميلتون واثقًا من تحقيق مرسيدس للثنائيّة في تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بعد تحوّل وتيرة الفريق إلى أن اصطدمت آماله بعطلٍ في نظام "دي آر اس".
يعتقد بطل العالم سبع مرّات أنّه كان ليتمكّن من مجاراة وتيرة زميله جورج راسل الذي أحرز قطب الانطلاق الأوّل بشكلٍ مفاجئ، لكنّه عانى من انكسار نظام "دي آر اس" على سيارته في اللفّة الأخيرة ما حرمه من تحسين زمنه.
وقال البريطاني: "تهاني الخالصة لجورج، إنّه لشعورٌ مدهش أن تحصل على قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته، وكذلك هذا إنجازٌ ضخمٌ لنا كفريق".
وأكمل: "لا نعلم من أين أتت وتيرتنا فجأة، من العدم، لذا هذا أمرٌ إيجابيٌ جدًا".
وأردف: "سأقوم بكلّ ما يُمكنني غدًا لدعمه، ويجب أن يكون قادرًا على الفوز بالانطلاق من ذلك المركز على هذه الحلبة، سأحاول شقّ طريقي إلى الأمام".
وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ حجز الصفّ الأوّل كان ممكنًا بالنسبة لمرسيدس، أجاب: "بالتأكيد، لذا كان ذلك محبطًا في النهاية، بعد كلّ المعاناة التي عانيناها، لكن ستسنح فرص أخرى".
كما اعترف هاميلتون بأنّهم لم يفهم تحوّل وتيرة مرسيدس، وذلك بعد أن شعر بأنّ تقلّب أداء سيارة "دبليو13" بين حلبة أخرى جنوني.
وقال: "لا أعلم كيف أو أين موقع وتيرة سباقنا الآن. كنّا بطيئين بالأمس، لكن ربّما توصّلنا إلى شيء ما فجأة، لذا إن كان ذلك ما حدث فهذا رائع، وإن حدث ذلك لكلينا فآمل أن نتمكّن من الهجوم غدًا".
وأكمل: "السيارة مختلفة مثل اختلاف الليل والنهار، قمنا بالكثير من العمل الليلة الماضية وبذل الشباب في المصنع الكثير من الجهد على جهاز المحاكاة، ومن الواضح أنّنا لم نشعر بذلك في التجارب الثالثة، لكنّ الوضع كان مدهشًا في التصفيات".
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