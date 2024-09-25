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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

هاميلتون حاول بكل ما لديه إقناع مرسيدس باستراتيجية مغايرة في سنغافورة

عبّر لويس هاميلتون عن خيبة أمله من استراتيجية فريقه مرسيدس في سباق جائزة سنغافورة الكبرى.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

صرّح لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بأنه اختلف مع قرار فريقه بالانطلاق على إطارات سوفت في سنغافورة.

وأوضح البريطاني بأنه حاول إقناع فريقه بالانطلاق على إطارات ميديوم، لكن الفريق آثر اعتماد استراتيجية السوفت عوضًا عن ذلك.

حيث قال: "خلال اجتماعنا في صباح يوم السباق، قال الفريق بأنهم يرغبون باعتماد استراتيجيتين منفصلتين، وهذا فاجأني بعض الشيء".

وأضاف: "في الماضي عندما كنا نتواجد في وضع حيث يقوم جورج بعمل جيد في التصفيات وأتواجد أنا خارج العشرة الأوائل، كنا نفصل الاستراتيجيتين. لكننا كنا قريبين للغاية هذه المرة، لذلك لم يبد الأمر منطقيًا بالنسبة لي".

وتابع: "بذلت كل ما لديّ كي أقنعهم بالانطلاق على إطارات ميديوم، لكن الفريق ارتأى أن أنطلق على إطارات السوفت. ومن ثم عندما أزلنا بطانيات الإطارات، رأيت بأن الجميع كان على إطارات ميديوم".

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من جهته اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة "قرأت السباق على نحوٍ خاطئ" على صعيد استراتيجيّة لويس هاميلتون ضمن جائزة سنغافورة الكبرى.

حيث قال: "أعتقد بأنّنا قرأنا السباق على نحوٍ خاطئ".

وأردف: "اتّخذنا قرارًا بناءً على السباقات السابقة في سنغافورة التي كانت سباقات تتابع، أشبه بموناكو، وكانت الإطارات الليّنة لتُوفّر فرصة له في الانطلاقة. كانت تلك فرصة التجاوز الوحيدة. كان ذلك القرار الخاطئ الذي اتّخذناه بشكلٍ مشترك. بدا ذلك فارقًا جيّدًا، لكنّ تآكل الإطارات الخلفيّة كان عاليًا وتسبّب ذلك في تراجعنا".

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