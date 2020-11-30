هاميلتون: حادثة غروجان "المروّعة" تذكيرٌ بخطورة الفورمولا واحد

احتكت سيارة غروجان بسيارة دانييل كفيات سائق ألفا تاوري، ما دفع بالفرنسي نحو الحائط لتتمزق سيارته هاس إلى نصفين وتشتعل النيران فيها.

ونجح غروجان بالخروج سالماً من حطام السيارة بمساعدة الطاقم الطبي مع مواصلة إخماد النيران.

وتم نقل الفرنسي بعدها إلى المستشفى في البحرين لشكّ بتعرضه لكسور في الأضلاع، كما عانى من حروق خفيفة في يديه وكاحليه.

وتسببت الحادثة بإيقاف السباق أكثر من ساعة ونصف ليتم العمل على إصلاح الحاجز تحت العلم الأحمر.

حيث قال هاميلتون معلقاً على الحادثة: "لقد كانت صوراً مروّعة".

وأكمل: "عندما أجلس خلف المقود، أعلم المخاطر التي أُقدم عليها، وأحترم مخاطر هذه الرياضة. لقد تكلمتُ عن هذه المسألة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة التوقف بسبب الحادثة المروعة".

وتابع: "القمرة، لا أدري قوى الجاذبية التي تعرض لها، لكنني أشعر بامتنان كبير لوجود الطوق ’الهيلو’. أنا ممتن لأن الحاجز لم يفلق رأسه أو أي شيء من هذا القبيل. كانت هناك احتمالية لسير الأمور بشكل أسوأ بكثير".

بالمقابل، أوضح هاميلتون أن الحادثة بمثابة تذكير بمخاطر الفورمولا واحد التي يواجهها السائقون في كل مرة يقودون سياراتهم.

فقال: "إنه تذكير لنا، آمل أن يكون كذلك للجمهور، حيال خطورة هذه الرياضة".

وتابع: "نحن هنا نضغط إلى الحدود القصوى، ولا بدّ من احترام ذلك".

وأردف: "أعتقد أن ذلك يُظهر العمل الرائع الذي قامت به الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات لناحية السلامة، أن يستطيع الخروج من السيارة بعد حادثة مروعة كهذه".

واسترسل: "لكن بالطبع، سيكون هناك تحقيق مع الكثير من العمل لضمان عدم تكرار ذلك".

من جهة أخرى، أشار هاميلتون لصعوبة العودة إلى ذهنية التسابق الصحيحة بعد توقف مطوّل للسباق الذي وجده صعباً بالرغم من عدم وجود تحدٍ حقيقي أمامه على طريق تحقيق الفوز.

فقال: "لقد كان سباقاً مرهقاً من الناحية الذهنية".

وأكمل: "مع توقف مطوّل كهذا منذ البداية، من السهل الابتعاد عن الذهنية الصحيحة حقاً".

وأردف: "كان ذلك موقفاً صعباً، لكن بالفعل كانت ريد بُل سريعة حقاً وكنتُ أضغط لأقصى الحدود كل الوقت لمحاولة البقاء أمامهم".

واسترسل: "الحلبة متطلبة من الناحية البدنية مع الكثير من المنعطفات السريعة".

وتابع: "تمكنتُ من الرد على فيرشتابن عند الحاجة، لكنني كنتُ أنزلق كثيراً، ولم أكن واثقاً تماماً حيال كيفية سير السباق في النهاية".

واختتم: "لكنني ممتن جداً للفريق وأنا أشكرهم على جهودهم، لأنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه طوال اليوم".

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