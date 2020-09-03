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هاميلتون: جدل ضبط المحرّكات "مسلٍ"

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هاميلتون: جدل ضبط المحرّكات "مسلٍ"
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قال لويس هاميلتون أنّه يعتبر الجدل المحيط بحظر ضبط المحرّكات الخاص بالتصفيات "مسليًا"، حيث شكّك في الأسباب الحقيقيّة وراء التغيير.

حظرت "فيا" فرق البطولة من استخدام "ضبط الحفلة" لتعزيز طاقة المحرّك للفّات التصفيات بدءًا من جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

عوضًا عن ذلك سيتعيّن على الفرق استخدام إعدادات ثابتة في التصفيات والسباق.

وفي حين أنّ "فيا" أشارت إلى أنّ هذا الحظر يأتي لرغبتها في الحصول على المزيد من الثقة إزاء مراقبة ما تقوم به الفرق على صعيد محرّكاتها، قال هاميلتون أنّ المسائل السياسيّة من قبل الفرق الأخرى تثير اهتمامه.

وقال البريطاني عشيّة انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى: "أجد الأمر مسليًا بعض الشيء  كون فيا قالت أنّ هذا القرار جاء من أجل قدرتها على متابعة استخدام الجميع لمحرّكاتهم أو شيء من هذا القبيل".

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وأضاف: "ومن ثمّ جاءت ريد بُل وقالت: نحن الوحيدون الذين ضغطنا من أجل تطبيق ذلك. أي أنّ الأسباب مختلفة بالكامل".

وعبّر هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس عن اقتناعهما بأنّ تاثير الحظر سيكون ضئيلًا.

"أعتقد بأنّنا سنخسر قليلًا بشكلٍ طبيعيّ" قال هاميلتون، وأضاف: "لكنّها ليست نهاية العالم. أعتقد بأنّ الجميع سيخسر شيئًا ما، لكن ربّما سيخسر البعض أكثر من البعض الآخر. ولا أعتقد بأنّ أحدًا يعلم من سيخسر أكثر".

من جانبه دعم بوتاس رأي زميله بأنّ التغيير سيُوفّر إعدادات محرّك أفضل للسباق، كون وحدات الطاقة لن تتأثّر كثيرًا على صعيد الموثوقيّة بعد عدم ضغطها لأقصى الحدود في التصفيات.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّه سيكون هناك فارقٌ ضئيل في التصفيات. ليس ضخمًا. لكن نأمل أن نحصل في المجمل على ضبط محرّكٍ أفضل في السباق".

في المقابل يعتقد سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت أنّ هناك خطرًا لحدوث أعطالٍ للمحرّكات نهاية هذا الأسبوع نتيجة ضغط الفرق أكثر في السباقات.

وقال المكسيكي: "لا نعلم إلى أيّ مدى سيضغط الآخرون على محرّكاتهم في السباق، سنرى. أعتقد بأنّ ذلك سيضرّ بنا قليلًا في التصفيات بالتأكيد".

وأردف: "وسنرى كم سنكسب في السباق بالمقارنة مع الآخرين. أي أنّ المسألة نسبيّة. هذه الحلبة قاسية جدًا على المحرّكات، لذا قد تنفجر بعض المحرّكات نهاية هذا الأسبوع. سيكون من المهمّ بلوغ خطّ النهاية. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية الفوارق بين الفرق".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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