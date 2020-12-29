هاميلتون: جائزة تركيا مثّلت "أفضل تأدية لي" في موسم 2020

عادل هاميلتون رقم شوماخر القياسيّ برصيد سبعة ألقابٍ عالميّة بعد سيطرته على موسم شهد تحقيقه لـ 11 انتصارًا من أصل 16 سباقًا شارك فيه.

وضمن الفهد الأسمر اللقب مع بقاء 3 سباقات على نهاية الموسم، كما أنّه تفوّق على رقم شوماخر الآخر البالغ 91 انتصارًا، وأكمل الموسم بـ 95.

وشهد الموسم تقديم هاميلتون لبعض التأديات اللافتة، بما في ذلك لفّة قطب الانطلاق الأوّل في الأمطار الغزيرة في جائزة ستيريا الكبرى، وفوزه بجائزة بريطانيا الكبرى على ثلاث عجلات إثر ثقب إطاره في اللفّة الأخيرة.

لكنّ البريطاني اختار جائزة تركيا الكبرى على أنّها أفضل عروضه، وقال: "تركيا، وبشكلٍ طبيعي لأنّها الأقرب في ذاكرتي. لم يمرّ الكثير من الوقت".

وأضاف: "أعتقد بأنّها كانت أفضل تأدياتي، في الظروف التي واجهناها نحن كسائقين، وكان من الممكن الفوز بالبطولة حينها".

وأردف: "سأقول بأنّ تلك كانت التأدية البارزة بالنسبة لي هذا العام".

وكان هاميلتون قد تأهّل في المركز السادس فقط في تركيا نتيجة ضعف التماسك على السطح الجديد لحلبة إسطنبول بارك وتهاطل الأمطار فوق ذلك.

لكنّه تمكّن من إكمال السباق بتوقّفٍ وحيد وانتزع الصدارة وحقّق الفوز بفارق أكثر 30 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

نتيجة لذلك ضمن البريطاني اللقب في ظلّ فشل زميله فالتيري بوتاس أقرب منافسيه على اللقب في تحقيق أيّة نقاط.

وتخلّف هاميلتون لاحقًا عن المشاركة في جائزة الصخير الكبرى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

يأتي ذلك على إثر الضبابيّة التي حامت حول عدد السباقات التي من الممكن للفورمولا واحد إقامتها مطلع الموسم بسبب الوباء المتواصل، لكنّ هاميلتون شعر بأنّه لم يُغيّر مقاربته عند بداية الموسم.

وقال البريطاني: "دائمًا ما آخر الأمور سباقًا بسباق، لم تتغيّر مقاربتي على الإطلاق".

وأضاف: "اقتصر الأمر على انطلاق الموسم في مرحلة متأخّرة جدًا، تجهّزنا للسباق الأول بشكل طبيعي في أستراليا وكنّا في ذروتنا حينها، لكنّنا أمضينا فترة من دون سباقات".

وأكمل: "كنت أحاول اكتشاف أفضل طريقة للتدرّب وتجهيز نفسي عندما تحين الفرصة لبدء الموسم".

واختتم: "كان من الغريب بدء الموسم في منتصف العام، والانطلاق من أوروبا عبر ثلاثة سباقات متتالية، لكنّني أعتقد بأنّنا أظهرنا قوّة وعمقًا هذا العام كفريق".