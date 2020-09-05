هاميلتون: تكتيكات مرسيدس في تصفيات مونزا كانت في محلّها

شهدت المحاولات الأخيرة في القسم الثالث من تصفيات نسخة 2019 وضعًا فوضويًا أبطأ فيه كلٌ من العشرة الأوائل سرعته لتفادي بدء لفّة من دون الاستفادة من عامل سحب، وهي مشكلة تكرّرت في التجارب الحرّة الثالثة وكذلك في القسم الأوّل من تصفيات هذا العام.

لكنّ فريق مرسيدس أرسل هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس إلى الحلبة مع بقاء 5 دقائق على نهاية القسم الثالث من أجل خوض المحاولات الأخيرة، وهو ما كان يعني تواجدهما بأريحيّة أمام بقيّة السيارات الأخرى على المسار.

وعندما سُئل إن كانت مرسيدس قد غيّرت مقاربتها نتيجة لما حدث في العام الماضي، قال هاميلتون: "كلّا في الحقيقة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا تعلّمنا من العام الماضي على صعيد الخروج إلى الحلبة في اللحظات الأخيرة كون ذلك لم يكن بالأمر الأفضل لنا".

وأردف: "قام فريق الاستراتيجيّة بعملٍ مدهش على صعيد موعد الخروج إلى الحلبة".

وأكمل: "كان ذلك موضوع نقاشنا بالأمس ومجدّدًا اليوم. أعتقد بأنّ كلّ شيء كان في محلّه من تلك الناحية".

كما تباحث هاميلتون في تأثير عامل السحب الذي حاولت جميع الفرق الأخرى ما عدا مرسيدس كسبه لصالحها، لكنّ بطل العالم شعر بأنّ الفارق بين التمتّع بعامل السحب وعدم وجوده كان ضئيلًا.

وقال: "الأزمنة متقاربة جدًا بين الحصول على هواء نقي أمامك أو الحصول على عامل سحب".

وأكمل: "لا يُمكنك تحديد أيّهما أفضل في الحقيقة".